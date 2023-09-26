Под обстрел в белгородском приграничье попал частный дом

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получил частный дом. Осколками посекло крышу, фасад, окна и забор, а также пристройку и хозпостройку.
Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил глава региона. Подомовой обход территории продолжается.
Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Населённый пункт за день попал под огонь противника дважды. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Никто не пострадал, разрушений нет.
До этого Новую Таволжанку тоже обстреливали. Как сообщалось, из-за прилёта сгорела хозяйственная постройка. Жители Новой Таволжанки и Архангельского частично остались без света.