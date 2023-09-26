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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Обстрел

Под обстрел в белгородском приграничье попал частный дом

26 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Обстрел

Гладков сообщил об обстреле белгородской Новостроевки-Второй

ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. В результате обстрела никто не пострадал, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получил частный дом. Осколками посекло крышу, фасад, окна и забор, а также пристройку и хозпостройку.

Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил глава региона. Подомовой обход территории продолжается.

Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Населённый пункт за день попал под огонь противника дважды. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Никто не пострадал, разрушений нет.

До этого Новую Таволжанку тоже обстреливали. Как сообщалось, из-за прилёта сгорела хозяйственная постройка. Жители Новой Таволжанки и Архангельского частично остались без света.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Новостроевка-Вторая
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