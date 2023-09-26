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Цены на питьевую воду в Белгородской области выросли незначительно

Ниже инфляции: на сколько в Белгородской области подорожала питьевая вода

26 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Цены на питьевую воду в Белгородской области выросли незначительно

Средняя цена на август текущего года составила 42,62 ₽. При этом показатель по России составил 60,06 ₽. Это следует из статистики портала «Продажи.Рф».

По состоянию на август текущего года средняя цена на питьевую воду составила 60,06 ₽. Рост стоимости за год (август 2022 — август 2023 год) составил 2,94 ₽. Свои доли в продажах увеличили такие бренды как «Черноголовка» (+1,26 п. п.), «Карачинская» (+0,67 п. п.) и Borjomi (+0,55 п. п.).

Топ три региона по увеличению доли продаж питьевой воды: Краснодарский край (+0,57 п. п.), Хаборовский край (+0,53 п. п.) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+0,28 п. п.).

В Белгородской области средняя цена на питьевую воду составила 42,62 ₽. За год в сравнении с августом 2022 год стоимость выросла на 0,46%. Динамика доли региона в общих продажах упала на 0,01 процентных пункта. В целом на Белгородскую область приходится 1,01% продажи питьевой воды по России.

На начало июля средняя цена в регионе на питьевую воду составила 40,47 ₽, в начале августа она выросла до 42,70 ₽, а на 11 сентября средняя цена составила 44,70 ₽.

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#Общество#Белгородская область#Цена#Статистика#Питьевая вода#Белгород#Кристина Семенчук
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