Ниже инфляции: на сколько в Белгородской области подорожала питьевая вода

В Белгородской области средняя цена на питьевую воду составила 42,62 ₽. За год в сравнении с августом 2022 год стоимость выросла на 0,46%. Динамика доли региона в общих продажах упала на 0,01 процентных пункта. В целом на Белгородскую область приходится 1,01% продажи питьевой воды по России.