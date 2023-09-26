Названы самые высокооплачиваемые профессии в Белгороде

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Самой высокооплачиваемой работой в Белгороде по состоянию на сентябрь является должность программиста «1С» — ему готовы платить от 100 тыс. до 120 тыс. рублей, а также предоставлять служебный транспорт до места работы. Но рассматривать будут только человека с опытом программирования и высшим образованием.
На втором месте находится врач — хирург-флеболог. Кандидат с профильным высшим образованием, опытом от одного года и действующем сертификатом специалиста сможет зарабатывать 100 тыс. рублей.
Третье место в топе высокооплачиваемых вакансий в Белгороде занимает инженер-конструктор с заработной платой от 80 тыс. до 130 тыс. рублей. В качестве кандидата рассматривают только людей с высшим образованием и опытом работы с раскроем листового материала.
На последних двух местах в топ-5 расположились директор магазина и инженер-технолог — им готовы платить до 82 тыс. рублей и до 80 тыс. рублей соответственно.
Кроме того, из-за высокой зарплаты белгородцы интересуются и такими вакансиями, как руководитель, инженер, специалист в сфере продаж и квалифицированный рабочий. В Белгороде для большего дохода также выбирают профессии врачей.