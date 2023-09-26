Названы самые высокооплачиваемые профессии в Белгороде

Самой высокооплачиваемой работой в Белгороде по состоянию на сентябрь является должность программиста «1С» — ему готовы платить от 100 тыс. до 120 тыс. рублей, а также предоставлять служебный транспорт до места работы. Но рассматривать будут только человека с опытом программирования и высшим образованием.