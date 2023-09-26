«МЧС» через мессенджер предупреждает белгородцев об атаке БПЛА: фейк

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
«РСЧС: Оперативная информация. Существует угроза удара БПЛА. Незамедлительно перейдите в укрытие!» — утверждалось в сообщении. При этом «атакованный» город указан не был, а автором значилось «Министерство чрезвычайных ситуаций».
Известно, что в РФ на федеральном уровне не существует «Министерства чрезвычайных ситуаций». Есть Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — МЧС.
Также МЧС не занимается рассылкой сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Для этих целей у ведомства есть приложение на смартфоны всех платформ, используется и СМС-рассылка с официального номера RSCHS.
Таким образом, распространяемая в сетях информация о рассылке от «Министерства чрезвычайных ситуаций» через Telegram сообщений с предупреждениями не соотносится с реальностью. Ведомство таким в мессенджерах не занимается, значит, и угрозы удара БПЛА быть не могло.
Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.