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Соцсети

«МЧС» через мессенджер предупреждает белгородцев об атаке БПЛА: фейк

26 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Соцсети
В редакцию Бел.Ру обратилась подписчица. Женщина сообщила о пришедшем от «Министерства чрезвычайных ситуаций» сообщении в Telegram: в нём говорилось об атаке БПЛА. Информация оказалась фейковой.
Сюжет
Фейк

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

«РСЧС: Оперативная информация. Существует угроза удара БПЛА. Незамедлительно перейдите в укрытие!» — утверждалось в сообщении. При этом «атакованный» город указан не был, а автором значилось «Министерство чрезвычайных ситуаций».

Известно, что в РФ на федеральном уровне не существует «Министерства чрезвычайных ситуаций». Есть Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — МЧС.

Также МЧС не занимается рассылкой сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Для этих целей у ведомства есть приложение на смартфоны всех платформ, используется и СМС-рассылка с официального номера RSCHS.

Таким образом, распространяемая в сетях информация о рассылке от «Министерства чрезвычайных ситуаций» через Telegram сообщений с предупреждениями не соотносится с реальностью. Ведомство таким в мессенджерах не занимается, значит, и угрозы удара БПЛА быть не могло.

Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.

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#Белгородская область#Telegram#Социальные сети#Смартфоны#Белгород#Фейк#Артем Черненко#БПЛА#РСЧС
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