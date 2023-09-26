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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

последствия обстрела посёлка Уразово

Как выглядит обстрелянный дважды за день белгородский посёлок: фото

26 сентября 2023, 11:57
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
последствия обстрела посёлка Уразово

Глава горокруга Дыбов показал последствия обстрелов валуйского Уразово

Власти Валуйского горокруга в Сети опубликовали фото из Уразово. Посёлок накануне обстреляли дважды. В ближайшее время оценят причинённый ущерб, рассказал глава муниципалитета Алексей Дыбов.
Сюжет
Обстрел

Накануне ВСУ дважды обстреляли приграничный посёлок Уразово в Валуйском горокруге. На месте происшествия побывал глава муниципалитета Алексей Дыбов и показал фото из населённого пункта.

«Пообщался с пострадавшими местными жителями. Приняты необходимые меры по первичной оценке ущерба», — добавил Дыбов.

Также сообщается, что в повреждённых домовладениях закрыт тепловой контур. Восстановление линии электропередачи и газопровода уже началось.

25 сентября противник ударил по селу дважды. При первом обстреле пострадали две женщины. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Тогда же в Уразово разрушило хозпостройку в результате прямого попадания снаряда, в одном частном доме повредило окна, крышу и забор.

Вчера ближе к вечеру ВСУ ударили по посёлку уже второй раз. Тогда обошлось без пострадавших.

последствия обстрела посёлка Уразовопоследствия обстрела посёлка Уразово
последствия обстрела посёлка Уразовопоследствия обстрела посёлка Уразово
последствия обстрела посёлка Уразовопоследствия обстрела посёлка Уразово
последствия обстрела посёлка Уразовопоследствия обстрела посёлка Уразово
последствия обстрела посёлка Уразовопоследствия обстрела посёлка Уразово
последствия обстрела посёлка Уразово
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
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