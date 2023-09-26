Как выглядит обстрелянный дважды за день белгородский посёлок: фото

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Накануне ВСУ дважды обстреляли приграничный посёлок Уразово в Валуйском горокруге. На месте происшествия побывал глава муниципалитета Алексей Дыбов и показал фото из населённого пункта.
«Пообщался с пострадавшими местными жителями. Приняты необходимые меры по первичной оценке ущерба», — добавил Дыбов.
Также сообщается, что в повреждённых домовладениях закрыт тепловой контур. Восстановление линии электропередачи и газопровода уже началось.
25 сентября противник ударил по селу дважды. При первом обстреле пострадали две женщины. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Тогда же в Уразово разрушило хозпостройку в результате прямого попадания снаряда, в одном частном доме повредило окна, крышу и забор.
Вчера ближе к вечеру ВСУ ударили по посёлку уже второй раз. Тогда обошлось без пострадавших.