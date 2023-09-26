Как выглядит обстрелянный дважды за день белгородский посёлок: фото

25 сентября противник ударил по селу дважды. При первом обстреле пострадали две женщины. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Тогда же в Уразово разрушило хозпостройку в результате прямого попадания снаряда, в одном частном доме повредило окна, крышу и забор.