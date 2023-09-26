К чему готовиться жителям Белгородской области с началом осеннего призыва

В этот осенний призыв возраст призывников пока остается без изменений — от восемнадцати до двадцати семи лет. Однако в будущем году его верхняя граница увеличится до тридцати лет. Это изменение не коснется россиян, которым к моменту вступления закона в силу уже исполнится двадцать семь.