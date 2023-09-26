К чему готовиться жителям Белгородской области с началом осеннего призыва

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Несмотря на то, что годом ранее осенний призыв стартовал в ноябре, на этот раз он начнется строго по своему обычному графику — с 1 октября — и продлится вплоть до наступления нового, 2024-го, года.
В ходе этого осеннего призыва россияне будут получать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде — на портале «Госуслуги». При этом документ будет считаться врученным с момента его появления в личном кабинете призывника.
Однако есть категории граждан, которым повестки поступят позже. Так, для жителей деревень, занятых на уборке урожая, осенний призыв начнется с 15 октября, а призывники, проживающие в ряде районов Крайнего Севера и на некоторых приравненных к ним территориях, получат повестки не ранее 1 ноября.
Осенний призыв — 2023 затронет мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, которые официально не имеют права на отсрочку от службы в армии. Под весенний и осенний призыв подпадают граждане, не пребывающие в запасе и обязанные состоять на воинском учете.
В этот осенний призыв возраст призывников пока остается без изменений — от восемнадцати до двадцати семи лет. Однако в будущем году его верхняя граница увеличится до тридцати лет. Это изменение не коснется россиян, которым к моменту вступления закона в силу уже исполнится двадцать семь.
Продолжительность срочной службы в Вооруженных силах России для тех, кого затронет осенний призыв — 2023, как и ранее, не превысит двенадцати месяцев.
Но тем, кто выберет альтернативную службу — а на этот вариант могут рассчитывать люди, которым служить в армии не позволяют убеждения или вера, — а также представителям малочисленных народов РФ придется прослужить дольше: от восемнадцати до двадцати одного месяца, в зависимости от места службы.
Освобождение от весеннего и осеннего призыва получают не годные или ограниченно годные к службе в армии по медицинским показаниям россияне. Также не подлежат призыву те, кто ранее уже отслужил или на момент призыва проходит военную или альтернативную службу.
А еще в армию не призывают обладателей ученых степеней и сыновей или родных братьев военных, жизнь которых оборвалась при исполнении служебных обязанностей во время пребывания в армии или на военных сборах либо вследствие полученных при схожих обстоятельствах ранений.
И конечно же, весенний и осенний призывы не распространяются на лиц, отбывающих назначенное судом наказание, подследственных и граждан с непогашенной судимостью.
Отсрочка от весеннего и осеннего призыва на службу в ВС РФ предоставляется студентам высших учебных заведений, IT-специалистам, мужчинам, воспитывающим двух и более детей, единственным кормильцам в семье, гражданам с инвалидностью и др.
Если получивший в весенний или осенний призыв повестку человек не пожелает посетить военкомат в установленный законом срок, ему грозят всевозможные санкции — от различных запретов и административных штрафов до уголовной ответственности.
Согласно новому закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 апреля 2023 года, повестка будет считаться доставленной не только после ее вручения под роспись лично в руки, но и после появления документа в личном кабинете призывника на «Госуслугах» или отказа получать документ.
После вручения повестки призывник не сможет покинуть страну. В дальнейшем он более не сможет совершать сделки с недвижимостью и автомобилями, получить кредит или зарегистрироваться в качестве ИП и самозанятого. Все эти ограничения будут действовать вплоть до явки в военкомат.
В предыдущей редакции статьи 21.5 КоАП РФ неявка по повестке в военкомат наказывалась предупреждением или штрафом на сумму от пятисот до трех тысяч рублей.
Однако в июле этого года в России были приняты поправки в этот документ, согласно которым с 1 октября 2023 года сумма штрафа составит до тридцати тысяч рублей. А статья 328 УК РФ предполагает штраф до двухсот тысяч рублей, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
Как сообщил весной этого года «Миру Белогорья» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военного комиссариата Александр Смирнов, призывников не направят служить в зону СВО и на присоединенные территории.
Предполагается, что срочники, призванные на службу в ходе осеннего призыва — 2023 в Белгородской области и других регионах России, также будут служить исключительно в границах страны.
По всем вопросам, которые могут возникнуть в ходе осеннего призыва у призывников и их родителей, можно обращаться на горячую линию Генерального штаба ВС РФ по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97 и 8 (495) 498-96-98.
Весной для призывников работал также номер 122, по которому можно было получить консультацию. Кроме того, вопросы можно было задать, позвонив на горячую линию Белгородского военного комиссариата — (4722) 32–01–61. Пока нет информации о том, будут ли эти телефоны работать в осенний призыв.