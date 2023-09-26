Из-за обстрела в белгородском приграничье пострадали дома и магазины

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Стало известно об обстреле села Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, однако на территории населённого пункта зафиксировали разрушения.
Повреждения различной степени есть в четырёх домах. Там выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также пострадали два объекта торговли. Оперативные службы находятся на месте происшествия.
«Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Накануне Белгородская область попала под массированные обстрелы. Сильнее всего из-за атак ВСУ пострадали Шебекинский и Валуйский городские округа. В общей сложности пострадали пять человек. В нескольких сёлах и Шебекино зафиксировали разрушения.