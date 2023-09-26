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Обстрел

Из-за обстрела в белгородском приграничье пострадали дома и магазины

26 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Обстрел
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Большетроицкое Шебекинского горокруга. Никто в результате атаки не пострадал, но есть разрушения.
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Обстрел

Стало известно об обстреле села Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, однако на территории населённого пункта зафиксировали разрушения.

Повреждения различной степени есть в четырёх домах. Там выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также пострадали два объекта торговли. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Накануне Белгородская область попала под массированные обстрелы. Сильнее всего из-за атак ВСУ пострадали Шебекинский и Валуйский городские округа. В общей сложности пострадали пять человек. В нескольких сёлах и Шебекино зафиксировали разрушения.

Что известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области?
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#Белгородская область#Происшествия#Магазины#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Большетроицкое#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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