Из-за обстрела в белгородском приграничье пострадали дома и магазины

Накануне Белгородская область попала под массированные обстрелы. Сильнее всего из-за атак ВСУ пострадали Шебекинский и Валуйский городские округа. В общей сложности пострадали пять человек. В нескольких сёлах и Шебекино зафиксировали разрушения.