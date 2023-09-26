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Семь сёл в Курской области обесточено после атаки беспилотника

Из-за атаки ВСУ без света остались семь населённых пунктов приграничья

26 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI

Семь сёл в Курской области обесточено после атаки беспилотника

Беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Об этом сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Утром 26 сентября под обстрел попало село Снагость Кореневского района в Курской области. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, из-за чего оказались обесточены семь населённых пунктов.

По предварительным данным губернатора Курской области, никто из мирных жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после улучшения оперативной обстановки.

Напомним, что накануне Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. За сутки под обстрел попали как минимум семь населённых пунктов, в результате чего пострадали пять человек. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, их уже отправили по домам.

Кроме того, повреждения зафиксировали в домах, хозпостройках, автомобилях и на промышленном предприятии.

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#Курская область#Беспилотник#Подстанция#Черноземье#Роман Старовойт#Приграничье#Атака#СВО#Александра Склярова
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