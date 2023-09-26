Из-за атаки ВСУ без света остались семь населённых пунктов приграничья

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Published Сегодня, 06:51
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Утром 26 сентября под обстрел попало село Снагость Кореневского района в Курской области. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, из-за чего оказались обесточены семь населённых пунктов.
По предварительным данным губернатора Курской области, никто из мирных жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после улучшения оперативной обстановки.
Напомним, что накануне Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. За сутки под обстрел попали как минимум семь населённых пунктов, в результате чего пострадали пять человек. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, их уже отправили по домам.
Кроме того, повреждения зафиксировали в домах, хозпостройках, автомобилях и на промышленном предприятии.