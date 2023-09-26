Из-за атаки ВСУ без света остались семь населённых пунктов приграничья

Напомним, что накануне Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. За сутки под обстрел попали как минимум семь населённых пунктов, в результате чего пострадали пять человек. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, их уже отправили по домам.