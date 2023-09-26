Иконников рассказал, в каких случаях медик может отказать в прививке от гриппа

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По словам чиновника, вакциной, которая поступила за счёт федеральных средств, прививают только определённый контингент, который должен пройти иммунизацию в обязательном порядке. Если врач отказал в вакцинации, он имеет на это право.
В первую очередь прививают группы риска: дети, жители с хроническими заболеваниями, граждане в возрасте 65+, а также сотрудники, которые работают с детьми (учителя, воспитатели, медработники, соцработники и т. д.)
Поступают вопросы: «Хотела привиться, мне отказали». Если человек здоровый, врач имеет право отказать, потому что в первую очередь прививают людей из группы риска — они больше подвержены высокой тяжести заболевания.
Андрей Иконников
Напомним, всего Белгородская область получила 382 тысячи доз детской и взрослой вакцины от гриппа. Она может закончиться уже на этой неделе. Очередной транш поступит в регион в октябре.