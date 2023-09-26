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Published Сегодня, 14:46

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Иконников рассказал, в каких случаях медик может отказать в прививке от гриппа

Иконников рассказал, в каких случаях медик может отказать в прививке от гриппа

26 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Речь идёт об иммунизации вакциной, которую поставили в Белгородскую область за счёт федеральных средств. Ею прививают определённые группы населения. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.

По словам чиновника, вакциной, которая поступила за счёт федеральных средств, прививают только определённый контингент, который должен пройти иммунизацию в обязательном порядке. Если врач отказал в вакцинации, он имеет на это право.

В первую очередь прививают группы риска: дети, жители с хроническими заболеваниями, граждане в возрасте 65+, а также сотрудники, которые работают с детьми (учителя, воспитатели, медработники, соцработники и т. д.)

Поступают вопросы: «Хотела привиться, мне отказали». Если человек здоровый, врач имеет право отказать, потому что в первую очередь прививают людей из группы риска — они больше подвержены высокой тяжести заболевания.
Андрей Иконников

Напомним, всего Белгородская область получила 382 тысячи доз детской и взрослой вакцины от гриппа. Она может закончиться уже на этой неделе. Очередной транш поступит в регион в октябре.

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#Белгородская область#Учителя#Грипп#Прививка#Вакцина#Иммунизация#Белгород#Кристина Семенчук#Медик#Риск
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