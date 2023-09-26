Губернатор Воробьев: Стандарт «Предшкола» распространили на все детсады Подмосковья

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Как передает mosregtoday.ru, в течение двух лет новый стандарт распространялся по всем дошкольным учреждениям области, а особенно активно в пилотировании проекта участвовали Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. Теперь предстоит провести повышение квалификации воспитателей.
По словам Андрея Воробьева, в этом году открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Губернатор заявил, что важно не только строить эти учреждения, но совершенствовать в них методики, направленные на подготовку детей от трех до семи лет к школе и в плане успеваемости, и психологически.
В Подмосковье открыли 32 новых детских садика в этом году, которые позволяют разместить более восьми тысяч ребят. В ближайшие месяцы новые учреждения откроют в Люберцах, Красногорске, Котельниках, Балашихе и еще нескольких населенных пунктах региона.
Отмечается, что в Московской области удалось сократить очереди в детские сады, здесь работает специальная карта загрузки учреждений и реализуется программа «Палисадики». В такие мини-садики может быть зачислен ребенок, ожидающий место в детсаду. Кроме того, в регионе работают 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.
Также в этом году в Московской области капитально отремонтировали 17 детских садов, а до конца 2023 года завершат работы еще в 12 дошкольных учреждениях. В следующем году планируется отремонтировать 20 детсадов.