Губернатор Воробьев: Стандарт «Предшкола» распространили на все детсады Подмосковья

По словам Андрея Воробьева, в этом году открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Губернатор заявил, что важно не только строить эти учреждения, но совершенствовать в них методики, направленные на подготовку детей от трех до семи лет к школе и в плане успеваемости, и психологически.