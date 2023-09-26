Гладков: В Белгородской области засеяли озимыми больше 50% планируемых площадей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, на каком этапе на текущий момент находятся работы по севу озимых культур на полях. В регионе уже засеяли более 50% планируемых площадей озимых культур.
Работой занимаются сельскохозяйственные предприятия Белгородской области. В 2023 году планируют выделить 402,4 тыс. гектаров под озимые для урожая в следующем году. На текущий момент засеяли 210,9 тыс. гектаров — это 52% от общей площади.
Есть муниципалитеты-лидеры в указанной работе. Это Грайворонский и Яковлевский городские округа. Работы местные производители завершили уже более чем на 70%.
По словам главы региона, погода позволяет аграриям не только убирать урожай, но и сеять озимые. Гладков считает, что работы в этом году идут в хорошем темпе по сравнению с 2022-м.
Также в областном правительстве добавили, что сельхозпредприятия сеют зерновые культуры отечественной селекции. Основная доля озимых культур в Белгородской области — пшеница озимая. Она позволяет получить более весомый урожай, чем яровые сорта пшеницы.