Эксперты заявили о росте мировых цен на российскую пшеницу в ближайшее время

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как передает newizv.ru, подорожание зерна последует из-за ухудшения перспектив урожая и экспорта в других странах, а также снижения тендерных закупок пшеницы основными странами-импортерами.
«Перелом тренда ожидается в ближайшее время. Этому способствуют рекордные темпы вывоза и снижение излишков зерна, что, как следствие, скоро приведет к росту цен не только на мировом, но и на внутреннем рынке», — сообщили в центре.
Эксперты считают, что рост внутренних цен и закупочных цен в портах составит полторы — две тысячи рублей за тонну.
Согласно прогнозам центра, падение экспортного потенциала пшеницы у основных стран — конкурентов России в этом сезоне составит 21 миллион тонн, до 121,5 миллиона тонн. Такого низкого объема не было последние пять сезонов. При этом прогноз экспорта российской пшеницы в сентябре текущего года повышен до 5,55 — 5,6 миллиона тонн. Предыдущий рекорд сентября составил 5,24 миллиона тонн.
Аналитики отмечают, что биржевой рынок снижался, несмотря на рост спроса со стороны импортеров.
«В целом по состоянию на конец сентября пять основных импортеров пшеницы, покупающих ее на тендерах, — Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия — приобрели 6,7 млн тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне, что почти на четверть меньше, чем в прошлом сезоне — 8,9 млн тонн», — отмечают эксперты.
Из-за того, что импортеры недокупили продукцию, в дальнейшем они будут вынуждены закупать зерно по более высоким ценам. В целом тенденция на мировом рынке изменится уже в ближайшее время, что неизбежно приведет к росту котировок на пшеницу, заявили в АО «Русагротранс».