Эксперты заявили о росте мировых цен на российскую пшеницу в ближайшее время

Из-за того, что импортеры недокупили продукцию, в дальнейшем они будут вынуждены закупать зерно по более высоким ценам. В целом тенденция на мировом рынке изменится уже в ближайшее время, что неизбежно приведет к росту котировок на пшеницу, заявили в АО «Русагротранс».