Девочка-подросток в Белгороде пострадала в ДТП со скутером

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Белгороде в ДТП пострадала девочка-подросток. Авария произошла накануне на перекрёстке улиц Беловской и Макаренко.
Как сообщается, водитель скутера без прав не уступил дорогу водителю Chevrolet, что и привело к аварии. 18-летний виновник происшествия отказался проходить медосвидетельствование. На него составили протоколы за этот отказ, а также за отсутствие шлема.
Ещё две аварии с пострадавшими произошли в Красненском районе. Одно из ДТП случилось в селе Староуколово. Водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мопеду, за рулём которого сидел 38-летний водитель. Пострадал мопедист.
Вторая авария произошла в селе Круглое. 28-летний водитель «Лады» не уступил дорогу ВАЗу, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП травмы получил второй автомобилист.