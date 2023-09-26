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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

ДТП

Девочка-подросток в Белгороде пострадала в ДТП со скутером

26 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI
ДТП
15-летняя пассажирка ехала с 18-летним парнем на скутере. Молодой человек не уступил дорогу автомобилю, что и привело к столкновению. Юная белгородка пострадала, а на парня составили протокол, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Белгороде в ДТП пострадала девочка-подросток. Авария произошла накануне на перекрёстке улиц Беловской и Макаренко.

Как сообщается, водитель скутера без прав не уступил дорогу водителю Chevrolet, что и привело к аварии. 18-летний виновник происшествия отказался проходить медосвидетельствование. На него составили протоколы за этот отказ, а также за отсутствие шлема.

Ещё две аварии с пострадавшими произошли в Красненском районе. Одно из ДТП случилось в селе Староуколово. Водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мопеду, за рулём которого сидел 38-летний водитель. Пострадал мопедист.

Вторая авария произошла в селе Круглое. 28-летний водитель «Лады» не уступил дорогу ВАЗу, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП травмы получил второй автомобилист.

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#Город#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Новости Белгорода#Мопед#Красненский район#Белгород#Наталья Корявых
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