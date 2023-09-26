«Большой риск»: Иконников — об открытии реабилитации в белгородской Новой Таволжанке

Пока рассматривается возможность открытия дневного стационара на базе центра, однако окончательное решение не принято. Иконников добавил, что на территории расположена амбулатория Шебекинской ЦРБ. По его словам, вопрос открытия для жителей села взяли в проработку. Решение примут в течение нескольких недель.