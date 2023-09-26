«Большой риск»: Иконников — об открытии реабилитации в белгородской Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Открывать реабилитационный центр в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга не планируют. В областном минздраве называют это большим риском.
Глава министерства здравоохранения Андрей Иконников встретился с коллективом центра, который уже долгое время не работает из-за оперативной обстановки. Также из-за обстрела в медучреждении разрушена котельная. Строители пока занимаются восстановительными работами. Как рассказал Иконников, открывать дневной стационар сейчас рискованно.
Нельзя подвергать такой опасности пациентов, учитывая, что здесь проходят реабилитацию в большинстве люди, не способные сами себя обслужить.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Пока рассматривается возможность открытия дневного стационара на базе центра, однако окончательное решение не принято. Иконников добавил, что на территории расположена амбулатория Шебекинской ЦРБ. По его словам, вопрос открытия для жителей села взяли в проработку. Решение примут в течение нескольких недель.
О том, что центр открывать не планируют, ранее говорил и губернатор Вячеслав Гладков. Медучреждение готовы вернуть к работе только тогда, когда улучшится оперативная обстановка.