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Коммунальная техника

Белгородцев зовут посмотреть на уборочную технику и горы песко-соляной смеси

26 сентября 2023, 14:30
Фото: личная страница Валентина Демидова
Коммунальная техника

Мэрия хочет проводить дни открытых дверей в Белгорблагоустройстве

Мэр предложил всем желающим жителям бесплатно посетить базу коммунальных служб. Чтобы узнать о заинтересованности белгородцев, Демидов устроил опрос в социальных сетях.

Мэр Белгорода Валентин Демидов спросил на своей странице в соцсетях, хотят ли горожане посетить в рамках экскурсии Белгорблагоустройство. Он сообщил, что белгородцам покажут технику, заготовку противогололёдных материалов, а также расскажут о возможностях водителей. На ЭДС-1 приглашают всех желающих.

В Сети Демидов устроил опрос, чтобы узнать, насколько эта затея заинтересовала жителей города. Жители голосовали в Telegram и «ВКонтакте».

Так, на момент написания заметки, в Telegram 37% белгородцев выразили желание пойти на экскурсию, 45% — отказались. Ещё 18% готовы пойти в том случае, если будет свободное время.

В «ВКонтакте» жители также больше готовы посетить ЭДС-1, чем нет: 66,67% проголосовавших было бы интересно сходить на экскурсию, 26,67% — не хотят идти и 6,67% — пойдут в свободное время.

Кроме этого, мэр рассказал, что к зимнему сезону в Белгороде готовы 125 единиц снегоуборочной техники и более 26 тыс. тонн песко-соляной смеси. Всего парк машин готов к сезону на 77%.

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