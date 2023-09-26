Белгородцев зовут посмотреть на уборочную технику и горы песко-соляной смеси

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Мэр Белгорода Валентин Демидов спросил на своей странице в соцсетях, хотят ли горожане посетить в рамках экскурсии Белгорблагоустройство. Он сообщил, что белгородцам покажут технику, заготовку противогололёдных материалов, а также расскажут о возможностях водителей. На ЭДС-1 приглашают всех желающих.
В Сети Демидов устроил опрос, чтобы узнать, насколько эта затея заинтересовала жителей города. Жители голосовали в Telegram и «ВКонтакте».
Так, на момент написания заметки, в Telegram 37% белгородцев выразили желание пойти на экскурсию, 45% — отказались. Ещё 18% готовы пойти в том случае, если будет свободное время.
В «ВКонтакте» жители также больше готовы посетить ЭДС-1, чем нет: 66,67% проголосовавших было бы интересно сходить на экскурсию, 26,67% — не хотят идти и 6,67% — пойдут в свободное время.
Кроме этого, мэр рассказал, что к зимнему сезону в Белгороде готовы 125 единиц снегоуборочной техники и более 26 тыс. тонн песко-соляной смеси. Всего парк машин готов к сезону на 77%.