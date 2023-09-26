Белгородцев зовут посмотреть на уборочную технику и горы песко-соляной смеси

Мэр Белгорода Валентин Демидов спросил на своей странице в соцсетях, хотят ли горожане посетить в рамках экскурсии Белгорблагоустройство. Он сообщил, что белгородцам покажут технику, заготовку противогололёдных материалов, а также расскажут о возможностях водителей. На ЭДС-1 приглашают всех желающих.