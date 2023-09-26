Белгородский ЦЭБ взял кредит на 9,5 миллиона рублей

Напомним, что ранее ЦЭБ сделал заказ для финансовой аренды и лизинга автомобиля Toyota Camry. Стоимость одного месяца использования составила примерно 143 тыс. рублей, а общая сумма контракта — 5,8 млн рублей. Закупка была размещена 21 апреля текущего года. Согласно ответу ЦЭБ на официальный запрос Бел.Ру, решение взять автомобиль в аренду мотивировано необходимостью поездок сотрудников в удалённые районы области, также использовать его в командировках и для участия в судебных процессах.