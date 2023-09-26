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Белгородский ЦЭБ взял кредит на 9,5 миллиона рублей

Белгородский ЦЭБ взял кредит на 9,5 миллиона рублей

26 сентября 2023, 07:51
Фото: 1MI
ООО «Центр экологической безопасности Белгородской области» взяло кредит на 9,5 миллионов рублей на неуказанную цель, следует из документов госзакупок.

20 сентября ЦЭБ подписал контракт с исполнителем, поэтому с 21-го числа заказ по кредиту переведён в статус «Исполнение». Официальный кредитор-исполнитель на сайте закупок не указан. Как и цель использования финансовых средства.

Согласно информации о договоре, организация за 2023 год получит 2,7 миллиона рублей. А в 2024 году ей понадобится уже 6,85 миллиона рублей.

Напомним, что ранее ЦЭБ сделал заказ для финансовой аренды и лизинга автомобиля Toyota Camry. Стоимость одного месяца использования составила примерно 143 тыс. рублей, а общая сумма контракта — 5,8 млн рублей. Закупка была размещена 21 апреля текущего года. Согласно ответу ЦЭБ на официальный запрос Бел.Ру, решение взять автомобиль в аренду мотивировано необходимостью поездок сотрудников в удалённые районы области, также использовать его в командировках и для участия в судебных процессах.

В длительных поездках особенно важна безопасность и исключение поломок на полпути. Toyota Camry — автомобиль долговечный и надёжный, что позволит экономить на ремонтах в будущем.
пресс-служба ЦЭБа
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