Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Магазины Белгорода проводят благотворительные акции: помощь нуждающимся

Белгородский добромаркет проводит благотворительные акции: помощь онкобольным детям

26 сентября 2023, 13:13
Фото: страница добромаркета "Черешня" в ВК
Магазины Белгорода проводят благотворительные акции: помощь нуждающимся

Магазины Белгорода проводят благотворительные акции в помощь нуждающимся

В Белгороде есть свои благотворительные магазины, которые помогают многим людям. Это, в основном, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Малоимущие, с одним родителем, многодетные, жители приграничных районов и т. п. А также оказывают поддержку фонду «Святое Белогорье против рака».

Журналистка Бел.Ру пообщалась с председателем МОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгенией Кондратюк. Она рассказала про добромаркет «Черешня», в который белгородцы могут принести свои ненужные или новые вещи и одежду. Сделать покупку в магазине может любой желающий житель Белгорода. На ценнике товара указывают процент от его стоимости или сумму, составляющую пожертвование.

Эти деньги в том числе идут на помощь детям с онкологическими заболеваниями, находящимся под опекой благотворительной организации. Евгения дополнила, что основные подопечные «Черешни» могут пользоваться услугами бесплатно, а на официальном сайте можно найти условия, при выполнении которых можно получить купон — «черешню». Такие купоны посетители обменивают на необходимый им товар. У белгородцев есть возможность посетить добромаркеты по двум адресам: Архиерейская, 8, и Садовая, 92.

Евгения Кондратюк рассказала ещё про одну постоянную акцию — «Добрый кофе». В проекте принимают участие кофейни Белгорода. В определённый день сумма или её часть от цены приобретённого напитка направляются на помощь благотворительному фонду. Также каждый понедельник участники некоммерческой организации посещают онкологические отделения для детей. Они приносят горячий шоколад и кофе для детей и их родителей. Белгородцы могут передать для поддержки проекта сладости.

Ранее, 9 сентября, «Святое Белогорье против детского рака» проводило большую благотворительную книжную ярмарку. Собранные средства идут на приобретение подвесных устройств для аппарата Экзарта в зал ЛФК «Илья Муромец». Тренажёр помогает детям с ограниченными возможностями здоровья снять нагрузку с перегруженных мышц.

Читайте также:
Белгородский ЦЭБ взял кредит на 9,5 миллиона рублей«Как на дрожжах»: какие товары в Белгороде подорожали до 400%Следователи ещё ищут мошенников, которые похитили у белгородца почти 800 тыс. руб
#Общество#Благотворительность#Новости Белгорода#Эксклюзив#Благотворительный фонд#Белгород#Татьяна Лукащева#Пожертвование#Дети с онкологическими заболеваниями
Подпишитесь
В белгородских поликлиниках введут масочный режим
Сегодня, 12:08
Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке
Сегодня, 13:42
Что известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области?
Сегодня, 09:53
В Белгородской области представили нового начальника УФСИН
Сегодня, 08:44
«Вы не имеете права здесь находиться». Учеников лицея в Белгороде выгоняют на улицу?
Сегодня, 12:49
За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки
Сегодня, 12:16