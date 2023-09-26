Белгородский добромаркет проводит благотворительные акции: помощь онкобольным детям

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Журналистка Бел.Ру пообщалась с председателем МОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгенией Кондратюк. Она рассказала про добромаркет «Черешня», в который белгородцы могут принести свои ненужные или новые вещи и одежду. Сделать покупку в магазине может любой желающий житель Белгорода. На ценнике товара указывают процент от его стоимости или сумму, составляющую пожертвование.
Эти деньги в том числе идут на помощь детям с онкологическими заболеваниями, находящимся под опекой благотворительной организации. Евгения дополнила, что основные подопечные «Черешни» могут пользоваться услугами бесплатно, а на официальном сайте можно найти условия, при выполнении которых можно получить купон — «черешню». Такие купоны посетители обменивают на необходимый им товар. У белгородцев есть возможность посетить добромаркеты по двум адресам: Архиерейская, 8, и Садовая, 92.
Евгения Кондратюк рассказала ещё про одну постоянную акцию — «Добрый кофе». В проекте принимают участие кофейни Белгорода. В определённый день сумма или её часть от цены приобретённого напитка направляются на помощь благотворительному фонду. Также каждый понедельник участники некоммерческой организации посещают онкологические отделения для детей. Они приносят горячий шоколад и кофе для детей и их родителей. Белгородцы могут передать для поддержки проекта сладости.
Ранее, 9 сентября, «Святое Белогорье против детского рака» проводило большую благотворительную книжную ярмарку. Собранные средства идут на приобретение подвесных устройств для аппарата Экзарта в зал ЛФК «Илья Муромец». Тренажёр помогает детям с ограниченными возможностями здоровья снять нагрузку с перегруженных мышц.