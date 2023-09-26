Белгородский добромаркет проводит благотворительные акции: помощь онкобольным детям

Эти деньги в том числе идут на помощь детям с онкологическими заболеваниями, находящимся под опекой благотворительной организации. Евгения дополнила, что основные подопечные «Черешни» могут пользоваться услугами бесплатно, а на официальном сайте можно найти условия, при выполнении которых можно получить купон — «черешню». Такие купоны посетители обменивают на необходимый им товар. У белгородцев есть возможность посетить добромаркеты по двум адресам: Архиерейская, 8, и Садовая, 92.