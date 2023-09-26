Белгородская область не вернулась к постковидному уровню розничной торговли

В Воронежской области товарооборот упал на 2,9%, если сравнивать с июлем 2021 года, но вырос на 8,1% к июлю 2022 года. Снижение зафиксировали и в Липецкой области — за два года товарооборот стал на 4,7% меньше. Причём снижение есть и к прошлому году — на 0,3%.