Белгородская область не вернулась к постковидному уровню розничной торговли

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Белгородская область не смогла вернуться к уровню 2021 года по продажам потребительских товаров, в отличие от множества других регионов России. Аналогичная ситуация — в Курской области.
Как указано в исследовании, по сравнению с постковидным 2021 годом оборот розничной торговли в регионе по состоянию на июль стал меньше на 4,8%. Однако при этом показатель вырос по сравнению с июлем прошлого года — на 0,4%.
Похожая ситуация пока складывается и в других субъектах Центрального Черноземья, в том числе в соседней Курской области. В регионе по сравнению с 2021 годом розничный товарооборот стал меньше на 5,6%. По сравнению с прошлым годом он вырос на 2,4%.
В Воронежской области товарооборот упал на 2,9%, если сравнивать с июлем 2021 года, но вырос на 8,1% к июлю 2022 года. Снижение зафиксировали и в Липецкой области — за два года товарооборот стал на 4,7% меньше. Причём снижение есть и к прошлому году — на 0,3%.
Незначительное падение — в Тамбовской области. По сравнению с 2021 годом товарооборот снизился всего на 1,1%. По сравнению с 2022 годом он, напротив, вырос на 2,3%.