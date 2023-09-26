Белгородец для перепродажи своровал из магазина 17 бутылок коньяка и виски

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В отдел полиции обратились сотрудники магазина в посёлке Разумное. Во время инвентаризации они недосчитались бутылок с алкогольными напитками.
Подозреваемым оказался 42-летний житель Белгорода. За всё время он вынес из магазина 17 бутылок коньяка и виски. Украденный алкоголь мужчина продавал, а деньги тратил.
По предварительным данным, 42-летний житель Белгорода несколько раз посещал магазин под видом покупателя. Набирал алкоголь в корзину, а затем уходил в укромное место и перекладывал напитки в рюкзак или пакет. В первые случаи воровства мужчина для вида покупал хлеб и только потом выходил из магазина.
Правоохранительные органы выяснили, что белгородец был ранее судим и в настоящий момент нигде не работает. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.