Белгородец для перепродажи своровал из магазина 17 бутылок коньяка и виски

По предварительным данным, 42-летний житель Белгорода несколько раз посещал магазин под видом покупателя. Набирал алкоголь в корзину, а затем уходил в укромное место и перекладывал напитки в рюкзак или пакет. В первые случаи воровства мужчина для вида покупал хлеб и только потом выходил из магазина.