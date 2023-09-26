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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Белгородец для перепродажи своровал из магазина 17 бутылок коньяка и виски

Белгородец для перепродажи своровал из магазина 17 бутылок коньяка и виски

26 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Мужчина складывал бутылки с алкоголем в рюкзак или пакет, а для отвода глаз покупал хлеб. Теперь белгородцу грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

В отдел полиции обратились сотрудники магазина в посёлке Разумное. Во время инвентаризации они недосчитались бутылок с алкогольными напитками.

Подозреваемым оказался 42-летний житель Белгорода. За всё время он вынес из магазина 17 бутылок коньяка и виски. Украденный алкоголь мужчина продавал, а деньги тратил.

По предварительным данным, 42-летний житель Белгорода несколько раз посещал магазин под видом покупателя. Набирал алкоголь в корзину, а затем уходил в укромное место и перекладывал напитки в рюкзак или пакет. В первые случаи воровства мужчина для вида покупал хлеб и только потом выходил из магазина.

Правоохранительные органы выяснили, что белгородец был ранее судим и в настоящий момент нигде не работает. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Кража#Коньяк#Белгород#Перепродажа#Александра Склярова#Виски
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