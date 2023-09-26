Авиакомпания «Россия» требует с аэропорта Белгорода возмещения ущерба на 4,8 млн

В Арбитражный суд Белгородской области обратилось АО «Авиакомпания „Россия“. Организация потребовала взыскать с компании „Международный аэропорт Белгород“ 4,8 млн рублей в счёт возмещения убытков, а также расходы по оплате госпошлины в размере 47 тысяч рублей.