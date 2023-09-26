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Авиакомпания «Россия» требует с аэропорта Белгорода возмещения ущерба на 4,8 млн

Авиакомпания «Россия» требует с аэропорта Белгорода возмещения ущерба на 4,8 млн

26 сентября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Истцом выступило АО «Авиакомпания „Россия“. Компания не предоставила расчёт размера убытков. Исправить недостатки можно до 13 октября.
Сюжет
Суд

В Арбитражный суд Белгородской области обратилось АО «Авиакомпания „Россия“. Организация потребовала взыскать с компании „Международный аэропорт Белгород“ 4,8 млн рублей в счёт возмещения убытков, а также расходы по оплате госпошлины в размере 47 тысяч рублей.

Однако истец не предоставил расчёт размера убытков, не указал, из чего сложились суммы, входящую в общую сумму расходов, и какими платёжными документами подтверждаются указанные суммы.

В документах суда также сказано, что из содержания искового заявления и приложенных документов не ясно, каким образом истец определил стоимость услуг, стоимость материалов и т. д.

Без подробного расчёта суммы заявленных требований и документального обоснования каждого показателя в расчёте рассмотрение искового заявления невозможно. Поэтому суд оставил заявление АО «Авиакомпания „Россия“» без движения.

Исправить все недочёты истец может до 13 октября.

Напомним, ранее стало известно, что аэропорт Белгорода закупит к Новому году 143 детских подарка за 100 100 рублей — по 700 рублей за один набор.

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