Авиакомпания «Россия» требует с аэропорта Белгорода возмещения ущерба на 4,8 млн

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Арбитражный суд Белгородской области обратилось АО «Авиакомпания „Россия“. Организация потребовала взыскать с компании „Международный аэропорт Белгород“ 4,8 млн рублей в счёт возмещения убытков, а также расходы по оплате госпошлины в размере 47 тысяч рублей.
Однако истец не предоставил расчёт размера убытков, не указал, из чего сложились суммы, входящую в общую сумму расходов, и какими платёжными документами подтверждаются указанные суммы.
В документах суда также сказано, что из содержания искового заявления и приложенных документов не ясно, каким образом истец определил стоимость услуг, стоимость материалов и т. д.
Без подробного расчёта суммы заявленных требований и документального обоснования каждого показателя в расчёте рассмотрение искового заявления невозможно. Поэтому суд оставил заявление АО «Авиакомпания „Россия“» без движения.
Исправить все недочёты истец может до 13 октября.
Напомним, ранее стало известно, что аэропорт Белгорода закупит к Новому году 143 детских подарка за 100 100 рублей — по 700 рублей за один набор.