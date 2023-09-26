Атаки на Белгородскую область продолжаются: ПВО сбила беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Система ПВО сработала в районе села Санково Грайворонского горокруга. Там уничтожили БПЛА самолётного типа.
Как сообщается, оперативные службы уточняют данные о последствиях происшествия. В результате работы ПВО никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Утро 26 сентября в Белгородской области началось с обстрела. ВСУ открыли огонь по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи. Жители посёлка в связи с этим частично остались без света.