Атаки на Белгородскую область продолжаются: ПВО сбила беспилотник ВСУ

Утро 26 сентября в Белгородской области началось с обстрела. ВСУ открыли огонь по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи. Жители посёлка в связи с этим частично остались без света.