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Published Сегодня, 07:37

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Беспилотник

Атаки на Белгородскую область продолжаются: ПВО сбила беспилотник ВСУ

26 сентября 2023, 07:37
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в Грайворонском районе Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник самолётного типа уничтожили в районе села Санково в Грайворонском горокруге. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сюжет
Пво

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Система ПВО сработала в районе села Санково Грайворонского горокруга. Там уничтожили БПЛА самолётного типа.

Как сообщается, оперативные службы уточняют данные о последствиях происшествия. В результате работы ПВО никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Утро 26 сентября в Белгородской области началось с обстрела. ВСУ открыли огонь по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи. Жители посёлка в связи с этим частично остались без света.

Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно о последствиях
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье#Работа ПВО
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