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Волонтеры ОМК расчистили дендрарий заповедника «Белогорье» от сухостоя и валежника

Волонтеры ОМК расчистили дендрарий заповедника «Белогорье» от сухостоя и валежника

25 сентября 2023, 12:40
Фото: Алина Трофимова
Эковолонтеры Объединенной металлургической компании (группа ОМК) расчистили «Лес на Ворскле» — участок заповедника «Белогорье». Акция прошла в рамках проекта «День в заповеднике», поддержанного в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство».

Территория заповедника «Белогорье» богата на уникальные растения, часть их них занесена в Красную книгу России. Участок заповедника «Лес на Ворскле» образовался в 1924 году, позже — в 1936 году здесь заложили дендрарий. Дендрарий представляет интерес как для ученых-ботаников, так и для историков. А еще является источником научного материала по интродукции древесных растений — в разное время здесь было высажено порядка 210-220 видов.

«Даже просто побывать здесь — большое удовольствие. Поэтому многие сотрудники белгородского завода ОМК взяли с собой на экологическую акцию детей, чтобы показать важность заботы о лесе. Вместе с сотрудниками заповедника „Белогорье“ мы очистили территорию от сухостоя и валежника, уверены, что наш труд принесет пользу и зеленым насаждениям, и животному миру», — рассказала автор проекта «День в заповеднике», эковолонтер ОМК Алина Трофимова.

Фото: Алина Трофимова

Также волонтеры передали заповеднику таблички для обозначения границ участка «Лес на Ворскле», емкости для септиков на экологических тропах и наклейки на служебный транспорт. Все это, включая инвентарь для уборки, приобретено на средства гранта «ОМК Партнерство».

«Сухостой может стать рассадником вредителей и угрозой безопасности. Сбор валежника позволяет эффективно использовать древесные остатки и преобразовывать их в удобрение и компост, а также является ценным природным ресурсом и может использоваться в различных отраслях, включая производство биотоплива, строительство и сельское хозяйство.Но важно помнить, что очистку леса нужно делать с учетом экологических и лесохозяйственных норм. Эковолонтеры ОМК провели акцию вместе с сотрудниками заповедника, соблюдая все необходимые правила и требования», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

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#Проект#Заповедник#Растения#Сельское хозяйство#Экологическая акция#Требования#Белгород#Кристина Семенчук
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