Волонтеры ОМК расчистили дендрарий заповедника «Белогорье» от сухостоя и валежника

Территория заповедника «Белогорье» богата на уникальные растения, часть их них занесена в Красную книгу России. Участок заповедника «Лес на Ворскле» образовался в 1924 году, позже — в 1936 году здесь заложили дендрарий. Дендрарий представляет интерес как для ученых-ботаников, так и для историков. А еще является источником научного материала по интродукции древесных растений — в разное время здесь было высажено порядка 210-220 видов.