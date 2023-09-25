В Шебекинском управлении образования сменили руководителя

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в управлении образования Шебекинского горокруга с 21 сентября новый руководитель. Им стала Людмила Карницкая. Ранее с 2021 по 2023 год начальником ведомства была Надежда Ивантеева.
Известно, что до должности в профильном ведомстве Карницкая 12 лет была директором Большетроицкой СОШ. По данным Бел.Ру, Надежда Ивантеева тоже пошла на повышение в администрации округа.
Напомним, ранее кадровые изменения произошли и в управлении образования Старооскольского округа. Наталия Дереча покинула пост директора по собственному желанию. Чиновница занимала эту должность с 2019 года. Ранее она работала начальником управления образования администрации Чернянского района.
По информации «9 Канала», в настоящий момент обязанности руководителя управления образования исполняет заместитель Ирина Ушакова.