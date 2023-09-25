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Свадьба

В очередную красивую дату браки заключили 158 белгородских пар

25 сентября 2023, 08:05
Фото: 1MI
Свадьба
Всего за сентябрь свадьбу сыграли уже 1010 пар. Подробности сообщила глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В субботу, 23 сентября, в Белгородской области состоялось 158 свадеб. Об этом рассказала Татьяна Слюсаренко. В указанный день была зеркальная дата — 23.09.2023.

Часть свадеб заключили в Белгороде, отметили в городской администрации. Так, 23 сентября в областном центре браки заключили 37 пар.

Напомним, что в ЗАГСе назвали шесть красивых дат для заключения брака в этом году. В их число, помимо 23.09.2023, вошли: 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023. В прошлую красивую дату, 09.09.2023, брак зарегистрировали 137 пар.

Всего за минувшее лето в Белгородской области свадьбы сыграли 3779 пар. В сравнении с прошлым годом число семей увеличилось на 4%.

В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?
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#Белгородская область#Загс#Браки#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#«зеркальная» дата#Красивая дата#Александра Склярова
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