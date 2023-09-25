В очередную красивую дату браки заключили 158 белгородских пар

Напомним, что в ЗАГСе назвали шесть красивых дат для заключения брака в этом году. В их число, помимо 23.09.2023, вошли: 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023. В прошлую красивую дату, 09.09.2023, брак зарегистрировали 137 пар.