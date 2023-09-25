В очередную красивую дату браки заключили 158 белгородских пар

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В субботу, 23 сентября, в Белгородской области состоялось 158 свадеб. Об этом рассказала Татьяна Слюсаренко. В указанный день была зеркальная дата — 23.09.2023.
Часть свадеб заключили в Белгороде, отметили в городской администрации. Так, 23 сентября в областном центре браки заключили 37 пар.
Напомним, что в ЗАГСе назвали шесть красивых дат для заключения брака в этом году. В их число, помимо 23.09.2023, вошли: 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023. В прошлую красивую дату, 09.09.2023, брак зарегистрировали 137 пар.
Всего за минувшее лето в Белгородской области свадьбы сыграли 3779 пар. В сравнении с прошлым годом число семей увеличилось на 4%.