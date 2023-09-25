В ходе обстрелов Белгородской области пострадало 110 социальных объектов

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На еженедельном оперативном совещании правительства заместитель губернатора Дмитрий Гладский остался неудовлетворён отчётом Оксаны Козлитиной о ходе восстановительных работ. Вопрос касается социальных объектов, у которых в результате обстрелов пострадали окна, фасад и кровля.
Отчёты в статике, а какая динамика? Совершенно непонятно, с каким темпом мы идём в восстановительных работах.
Гладский Дмитрий Глебович, первый заместитель губернатора Белгородской области.
Как сообщила министр, с начала СВО повреждено 110 объектов социальной инфраструктуры. За счёт собственных средств муниципалитетов от общего числа восстановлено 39 объектов. Также достаточного много строений с повреждённым тепловым контуром — 71. На данный момент проводится экспертиза 19 из них. Большая часть повреждений приходится на Шебекинский городской округ — 59 социальных объектов.
Из-за неблагополучной оперативной обстановки, отчиталась Оксана Козлитина, восстановлен только 21 объект. Закрытыми по тем же причинам осталось 20 сооружений, к работе на них ещё не приступали.
Напомним, что 21 сентября из-за прямого попадания снаряда повреждения получил частный дом в селе Вязовое Краснояружского района.Там выбило окна, повредило фасад и крышу. Кроме того, были повреждены линии газо- и электроснабжения. Свет из-за этого частично отключился в Вязовом и Репяховке.