В ходе обстрелов Белгородской области пострадало 110 социальных объектов

Как сообщила министр, с начала СВО повреждено 110 объектов социальной инфраструктуры. За счёт собственных средств муниципалитетов от общего числа восстановлено 39 объектов. Также достаточного много строений с повреждённым тепловым контуром — 71. На данный момент проводится экспертиза 19 из них. Большая часть повреждений приходится на Шебекинский городской округ — 59 социальных объектов.