В Белгородской области за год сигареты подорожали на 14,16%

Что касается Белгородской области, за год динамика доли региона в общих продажах сигарет уменьшилась на 0,30 процентных пункта. Средняя цена в августе составила 181,64 ₽. Рост стоимости за год (августа 2022 — август 2023) достиг 14,16%. В целом на Белгородскую область приходится 1,77% всех продаж сигарет по России.