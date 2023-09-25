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В Белгородской области за год сигареты подорожали на 14,16%

В Белгородской области за год сигареты подорожали на 14,16%

25 сентября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Подорожание данного вида товара прослеживается по всей России. Это следует из статистики портала «Продажи.Рф».

По данным источника, в августе текущего года средняя цена на сигареты по России составила 192,67 ₽. За год данный вид товара подорожал на 18,82 ₽ (9,70%).

Продажи сигарет увеличились в Свердловской области (+0,52 п. п.), Ханты-Мансийском автономном округе (+0,41 п. п.) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,32 п. п.).

Что касается Белгородской области, за год динамика доли региона в общих продажах сигарет уменьшилась на 0,30 процентных пункта. Средняя цена в августе составила 181,64 ₽. Рост стоимости за год (августа 2022 — август 2023) достиг 14,16%. В целом на Белгородскую область приходится 1,77% всех продаж сигарет по России.

В начале июля средняя цена на сигареты в Белгородской области составила 179,41 ₽. В начале августа они подорожали до 181,79 ₽, а на 18 сентября средняя цена на сигареты достигла 182,90 ₽.

Напомним, ранее стало известно, что за год в регионе сосиски, сардельки и шпикачки стали дешевле, а сахар подорожал почти на 10%.

В Белгородской области за год сахар подорожал почти на 10%
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