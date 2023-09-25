В Белгородской области сгорел автобус

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Telegram-канале издания «Фонарь» появилась информация, что в Яковлевском городском округе недалеко от мемориала сгорел автобус. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в автобусе в районе села Яковлево поступило в 15:21. На место происшествия направили дежурный караул пожарно-спасательной части №40. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Напомним, на улице Преображенской в Белгороде 3 августа сгорел автобус. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Пострадавших не было.
В региональном УМВД добавили, что на участке дороги в районе стоматологической поликлиники на улице Преображенской было ограничено движение.