Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

под Белгородом сгорел автобус

В Белгородской области сгорел автобус

25 сентября 2023, 13:46
Фото: Telegram-канал издания «Фонарь»
под Белгородом сгорел автобус
Происшествие произошло, сегодня, 25 сентября. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

В Telegram-канале издания «Фонарь» появилась информация, что в Яковлевском городском округе недалеко от мемориала сгорел автобус. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление МЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в автобусе в районе села Яковлево поступило в 15:21. На место происшествия направили дежурный караул пожарно-спасательной части №40. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, на улице Преображенской в Белгороде 3 августа сгорел автобус. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Пострадавших не было.

В региональном УМВД добавили, что на участке дороги в районе стоматологической поликлиники на улице Преображенской было ограничено движение.

В Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство: сгорел трактор
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино после обстрела ВСУ сгорел гараж с машиной, а в домах повыбивало окна«Мы сгорели полностью»: владельцы белгородского предприятия вспоминают об обстрелеВечером в Белгороде сгорел автомобиль
#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Автобус#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово
Сегодня, 14:24
Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли
Сегодня, 16:40
В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья
Сегодня, 13:03
Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Сегодня, 11:22
Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев
Сегодня, 14:35
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54