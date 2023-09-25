В белгородских школах нашли нарушения по обеспечению безопасности детей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Ответственные за безопасность ведомства проводили проверку 16 объектов образования с 14 сентября. Контрольные мероприятия состоялись в Белгороде, Шебекинском горокруге, Ровеньском, Вейделевском и Борисовском районах.
Среди недостатков по обеспечению безопасности детей:
Также имеются недостатки в обеспечении системами безопасности и недостатки при проведении тренировок при эвакуации.
На объектах отсутствуют организационно-распорядительные документы для проведения тренировок, планов-конспектов или планов проведения тренировок. Порядок тренировок не доводится до учеников и персонала, а укрытия не в полном объёме укомплектованы необходимым имуществом.
По итогам члены рабочей группы вместе с сотрудниками частных охранных организаций и директорами провели дополнительные инструктажи по порядку действий в случае угрозы ЧС, а также беседы по усилению контроля.
От членов рабочей группы поступили рекомендации провести эвакуацию с участием родителей и дополнительные занятия и тренировки. Проверочные мероприятия продолжатся.