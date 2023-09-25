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В белгородских школах нашли нарушения по обеспечению безопасности детей

В белгородских школах нашли нарушения по обеспечению безопасности детей

25 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Проверки проводили с 14 сентября. Среди недостатков: отсутствие осмотра территорий школ и отсутствие контроля пропускного режима. Подробнее стало известно в ходе оперсовещания правительства.

Ответственные за безопасность ведомства проводили проверку 16 объектов образования с 14 сентября. Контрольные мероприятия состоялись в Белгороде, Шебекинском горокруге, Ровеньском, Вейделевском и Борисовском районах.

Среди недостатков по обеспечению безопасности детей:

  • отсутствие периодического осмотра территорий объектов сотрудниками охранных организаций. При этом журнал осмотра территорий заполняется формально;
  • пропускной режим на территории отдельных школ не обеспечивается и отсутствует контроль за его функционированием;
  • слабо используются возможности металлообнаружителей;
  • требуется дополнительная работа по оборудованию помещений, приспособленных под укрытия.

Также имеются недостатки в обеспечении системами безопасности и недостатки при проведении тренировок при эвакуации.

На объектах отсутствуют организационно-распорядительные документы для проведения тренировок, планов-конспектов или планов проведения тренировок. Порядок тренировок не доводится до учеников и персонала, а укрытия не в полном объёме укомплектованы необходимым имуществом.

По итогам члены рабочей группы вместе с сотрудниками частных охранных организаций и директорами провели дополнительные инструктажи по порядку действий в случае угрозы ЧС, а также беседы по усилению контроля.

От членов рабочей группы поступили рекомендации провести эвакуацию с участием родителей и дополнительные занятия и тренировки. Проверочные мероприятия продолжатся.

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#Общество#Белгородская область#Образование#Эвакуация#Чрезвычайная ситуация#Контроль#Белгород#Кристина Семенчук#Пропускной режим#Безопасность детей
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