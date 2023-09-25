Стало известно, почему прямые эфиры вместо Демидова будет вести его зам

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На протяжении двух недель главы администраций, замгубернатора и министры будут проводить в соцсетях прямые эфиры, в ходе которых ответят на интересующие белгородцев вопросы. Однако вместо мэра Белгорода Валентина Демидова в графике прямых эфиров значится его заместитель Александр Лоскутов. Белгородцы резонно поинтересовались, в чём причина. Ответ дал сам мэр.
Валентин Демидов ответил белгородцу, что он не уходит в отпуск, а уезжает в командировку в Москву. Тем не менее мэр обещает иногда самостоятельно отвечать на вопросы жителей. В случае, если выйти в эфир не получится, помогать будет Александр Лоскутов.
Напомним, что прямые эфиры будут проходить с 25 сентября по 9 октября. Связано это с уходом главы региона Вячеслава Гладкова в двухнедельный отпуск и отменой на это время эфиров «10 вопросов губернатору».