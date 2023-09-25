Стало известно, почему прямые эфиры вместо Демидова будет вести его зам

Валентин Демидов ответил белгородцу, что он не уходит в отпуск, а уезжает в командировку в Москву. Тем не менее мэр обещает иногда самостоятельно отвечать на вопросы жителей. В случае, если выйти в эфир не получится, помогать будет Александр Лоскутов.