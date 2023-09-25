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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Заместитель мэра проведёт прямые эфиры из-за командировки Демидова

Стало известно, почему прямые эфиры вместо Демидова будет вести его зам

25 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI

Заместитель мэра проведёт прямые эфиры из-за командировки Демидова

С 25 сентября по 9 октября губернатор ушёл в отпуск, поэтому вместо него прямые эфиры будут проводить главы муниципалитетов, замы и министры. Но в Белгороде эфиры проводить будет не мэр, а его заместитель по ЖКХ Александр Лоскутов. Валентин Демидов объяснил, в чём причина.

На протяжении двух недель главы администраций, замгубернатора и министры будут проводить в соцсетях прямые эфиры, в ходе которых ответят на интересующие белгородцев вопросы. Однако вместо мэра Белгорода Валентина Демидова в графике прямых эфиров значится его заместитель Александр Лоскутов. Белгородцы резонно поинтересовались, в чём причина. Ответ дал сам мэр.

Валентин Демидов ответил белгородцу, что он не уходит в отпуск, а уезжает в командировку в Москву. Тем не менее мэр обещает иногда самостоятельно отвечать на вопросы жителей. В случае, если выйти в эфир не получится, помогать будет Александр Лоскутов.

Напомним, что прямые эфиры будут проходить с 25 сентября по 9 октября. Связано это с уходом главы региона Вячеслава Гладкова в двухнедельный отпуск и отменой на это время эфиров «10 вопросов губернатору».

Ответ мэра белгородцуОтвет мэра белгородцу
Ответ мэра белгородцу
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
Кто будет вести прямые эфиры с белгородцами во время отпуска Гладкова?
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#Белгородская область#Москва#Мэр#Новости Белгорода#Прямой эфир#Белгород#Заместитель мэра#Валентин Демидов#Александра Склярова#Александр Лоскутов
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