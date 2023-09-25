Снарядами ВСУ убило крупный рогатый скот в приграничье

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Атаке ВСУ 25 сентября подверглась Брянская область. Есть разрушения. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Как пишет издание, утром противник ударил по ферме в Стародубе из «Града». По информации губернатора Александра Богомаза, снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждено производственное помещение. Погибло несколько коров. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.
Кроме того, стало известно о сбитом под Брянском беспилотнике. Как сообщил Богомаз, пресечена попытка атаки беспилотником самолётного типа. Его сбили на подлёте к городу. Никто не пострадал. На месте происшествия также находятся оперативные службы.
Тем временем приграничье Белгородской области вновь попало под обстрел противника. В Новой Таволжанке снаряд попал в частный дом, а в Уразово пострадали две женщины.