Снарядами ВСУ убило крупный рогатый скот в приграничье

Кроме того, стало известно о сбитом под Брянском беспилотнике. Как сообщил Богомаз, пресечена попытка атаки беспилотником самолётного типа. Его сбили на подлёте к городу. Никто не пострадал. На месте происшествия также находятся оперативные службы.