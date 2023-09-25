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Обстрел

Снарядами ВСУ убило крупный рогатый скот в приграничье

25 сентября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ ударили из РСЗО «Град» по Брянской области

Атакам ВСУ подверглась Брянская область. Под обстрел попало сельхозпредприятие. Тем временем на подлёте к Брянску сбили беспилотник, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Атаке ВСУ 25 сентября подверглась Брянская область. Есть разрушения. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Как пишет издание, утром противник ударил по ферме в Стародубе из «Града». По информации губернатора Александра Богомаза, снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждено производственное помещение. Погибло несколько коров. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

Кроме того, стало известно о сбитом под Брянском беспилотнике. Как сообщил Богомаз, пресечена попытка атаки беспилотником самолётного типа. Его сбили на подлёте к городу. Никто не пострадал. На месте происшествия также находятся оперативные службы.

Тем временем приграничье Белгородской области вновь попало под обстрел противника. В Новой Таволжанке снаряд попал в частный дом, а в Уразово пострадали две женщины.

Снаряд попал в частный дом в Белгородской области, повреждены ещё пять
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#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#Наталья Корявых#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
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