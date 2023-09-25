Шебекинские школьники могут оформить проездные

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Во время прямого эфира Владимир Жданов ответил на вопрос одной из местных жительниц Светланы. Женщину интересовало, существует ли возможность оформить школьнику проездной в автобус? И, как оказалось, это можно сделать без лишних сложностей.
На территории Шебекинского округа школьникам предоставляется льготный проезд в количестве 30 поездок по городским и пригородным маршрутам. Можно обратиться в кассу автовокзала.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, школьники Белгорода, которые, кстати, учатся очно, таких льгот в общественном транспорте лишены. Это удивительно, несмотря на то, что проездные для школьников и студентов активно практикуются в других регионах России. Даже в Курске. Подробнее о льготных программах для учащихся в соседних регионах мы написали в отдельном материале.