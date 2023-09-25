Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:48

Updated Сегодня, 19:48

Шебекинские школьники могут оформить проездные

Шебекинские школьники могут оформить проездные

25 сентября 2023, 19:48
Фото: 1MI
Льготный проезд для учащихся действует как для городских, так и для пригородных автобусов. Подробности рассказал глава Шебекинского округа.

Во время прямого эфира Владимир Жданов ответил на вопрос одной из местных жительниц Светланы. Женщину интересовало, существует ли возможность оформить школьнику проездной в автобус? И, как оказалось, это можно сделать без лишних сложностей.

На территории Шебекинского округа школьникам предоставляется льготный проезд в количестве 30 поездок по городским и пригородным маршрутам. Можно обратиться в кассу автовокзала.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, школьники Белгорода, которые, кстати, учатся очно, таких льгот в общественном транспорте лишены. Это удивительно, несмотря на то, что проездные для школьников и студентов активно практикуются в других регионах России. Даже в Курске. Подробнее о льготных программах для учащихся в соседних регионах мы написали в отдельном материале.

Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 120 тысяч льготников Белгородской области оформили социальный проездной билетГладкова спросили о вводе безлимитного проездного при запуске новой маршрутной сетиГладков ответил, введут ли в Белгороде проездные карты в автобусах
#Общество#Школьники#Автобус#Проездной#Белгород#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Милена Фишер
Подпишитесь
Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово
Сегодня, 14:24
Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли
Сегодня, 16:40
В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья
Сегодня, 13:03
Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Сегодня, 11:22
Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев
Сегодня, 14:35
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54