Шебекинские школьники могут оформить проездные

Напомним, школьники Белгорода, которые, кстати, учатся очно, таких льгот в общественном транспорте лишены. Это удивительно, несмотря на то, что проездные для школьников и студентов активно практикуются в других регионах России. Даже в Курске. Подробнее о льготных программах для учащихся в соседних регионах мы написали в отдельном материале.