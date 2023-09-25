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Семья Фуглаевых вновь в суде: с компании «Прогресс» хотят взыскать 14 млн рублей

Семья Фуглаевых вновь в суде: с компании «Прогресс» хотят взыскать 14 млн рублей

25 сентября 2023, 13:16
Фото: 1MI
Истцом выступает Даниил Фуглаев. Ответчик по делу — компания «Прогресс», которая принадлежит супруге Сергея Фуглаева. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.
Сюжет
Суд

В Арбитражный суд Белгородской области обратился Даниил Фуглаев. Он потребовал взыскать с фирмы «Прогресс» 14,5 млн рублей. Иск подали 20 сентября.

В настоящее время дело рассматривают в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Компания «Прогресс» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2016 году. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Инна Бредихина. Учредителем является Юлия Алексеева — супруга Сергея Фуглаева.

Напомним, ранее индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белый край». Бизнесмен попросил взыскать задолженность по договорам займа на общую сумму 66,8 млн рублей.

Примечательно, что предприятие принадлежит Людмиле Фуглаевой (50% доли в УК) и Юлии Алексеевой (50% доли в УК).

Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга
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