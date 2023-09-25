Семья Фуглаевых вновь в суде: с компании «Прогресс» хотят взыскать 14 млн рублей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Арбитражный суд Белгородской области обратился Даниил Фуглаев. Он потребовал взыскать с фирмы «Прогресс» 14,5 млн рублей. Иск подали 20 сентября.
В настоящее время дело рассматривают в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Компания «Прогресс» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2016 году. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Инна Бредихина. Учредителем является Юлия Алексеева — супруга Сергея Фуглаева.
Напомним, ранее индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белый край». Бизнесмен попросил взыскать задолженность по договорам займа на общую сумму 66,8 млн рублей.
Примечательно, что предприятие принадлежит Людмиле Фуглаевой (50% доли в УК) и Юлии Алексеевой (50% доли в УК).