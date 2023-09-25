Семь беспилотников сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Атаковать различными способами Белгородскую область 25 сентября ВСУ не перестают с самого утра. Не стихло и к вечеру — система ПВО отразила массированный удар по Грайворонскому округу. Наши военные сбили семь беспилотников самолётного типа.
Предварительно, никто из грайворонцев не пострадал. Но фрагменты БПЛА посекли один автомобиль. Подворовой обход местных жителей продолжат завтра, в светлое время суток. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, этим вечером под обстрел попало Шебекино. Минимум три боеприпаса прилетели на один из заводов — пострадала сотрудница. Она получила множественные осколочные ранения. Сейчас женщиной занимаются медики в ЦРБ.