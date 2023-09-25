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Семь беспилотников сбили над Белгородской областью

Семь беспилотников сбили над Белгородской областью

25 сентября 2023, 19:21
Фото: Midjourney
Массированную атаку вечером 25 сентября отразила система ПВО. Пока из сообщения губернатора известно о пострадавшем автомобиле.
Сюжет
СВО

Атаковать различными способами Белгородскую область 25 сентября ВСУ не перестают с самого утра. Не стихло и к вечеру — система ПВО отразила массированный удар по Грайворонскому округу. Наши военные сбили семь беспилотников самолётного типа.

Предварительно, никто из грайворонцев не пострадал. Но фрагменты БПЛА посекли один автомобиль. Подворовой обход местных жителей продолжат завтра, в светлое время суток. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, этим вечером под обстрел попало Шебекино. Минимум три боеприпаса прилетели на один из заводов — пострадала сотрудница. Она получила множественные осколочные ранения. Сейчас женщиной занимаются медики в ЦРБ.

Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли
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#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Массированный удар#Милена Фишер
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