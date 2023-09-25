Ракетная атака и захват заложников: белгородских школьников обучают поведению при ЧС

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По словам чиновника, выработать навыки безопасного поведения в ходе только теоретических занятий невозможно. Поэтому для школьников и дошкольников проводят практические занятия.
Основные типовые ситуации, которые отрабатываются в ходе ежедневных занятий и практических отработок выглядят следующим образом:
Накануне начала учебного года область, как и все регионы страны, принимала участие во всероссийских учениях. Этот навык поможет нам в конце первой четверти переходить к отработке по нормативам именно качества выработки навыков.
Андрей Милёхин
Тренировки состоят из четырёх взаимосвязанных блоков. Первый — это отработка элементов практических действий, отдельных операций и индивидуальная отработка (лечь на пол, закрыв голову руками, сесть на пол, прижав колени к груди и прислонившись к стене и т. д.).
Второй блок — отработка последовательности действий в малых группах. Третий блок — тренировки по конкретной теме для группы детей или класса, а четвёртый — тренировки, которые проводят одновременно для всех детей и сотрудников организации.
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