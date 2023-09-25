Ракетная атака и захват заложников: белгородских школьников обучают поведению при ЧС

Тренировки состоят из четырёх взаимосвязанных блоков. Первый — это отработка элементов практических действий, отдельных операций и индивидуальная отработка (лечь на пол, закрыв голову руками, сесть на пол, прижав колени к груди и прислонившись к стене и т. д.).