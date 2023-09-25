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Published Сегодня, 08:20

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Для белгородских школьников проводят уроки по поведению при ЧС

Ракетная атака и захват заложников: белгородских школьников обучают поведению при ЧС

25 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI

Для белгородских школьников проводят уроки по поведению при ЧС

Практические занятия также проводят и для дошкольников. Подробнее о тренировках по безопасности в школах и детских садах в приграничных районах области рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, выработать навыки безопасного поведения в ходе только теоретических занятий невозможно. Поэтому для школьников и дошкольников проводят практические занятия.

Основные типовые ситуации, которые отрабатываются в ходе ежедневных занятий и практических отработок выглядят следующим образом:

  • артиллерийский обстрел, ракетная атака;
  • обнаружение и атака БПЛА;
  • захват заложников;
  • обнаружение на территории вооружённых людей;
  • обнаружение взрывоопасного предмета;
  • обрушение части здания, поведение в случае завала.
Накануне начала учебного года область, как и все регионы страны, принимала участие во всероссийских учениях. Этот навык поможет нам в конце первой четверти переходить к отработке по нормативам именно качества выработки навыков.
Андрей Милёхин

Тренировки состоят из четырёх взаимосвязанных блоков. Первый — это отработка элементов практических действий, отдельных операций и индивидуальная отработка (лечь на пол, закрыв голову руками, сесть на пол, прижав колени к груди и прислонившись к стене и т. д.).

Второй блок — отработка последовательности действий в малых группах. Третий блок — тренировки по конкретной теме для группы детей или класса, а четвёртый — тренировки, которые проводят одновременно для всех детей и сотрудников организации.

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Фото: Прямой эфир "Мир Белогорья"
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#Общество#Белгородская область#Безопасность#Школы#Детский сад#Взрывоопасный предмет#Белгород#Кристина Семенчук#Тренировки#БПЛА#Обрушение здания
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