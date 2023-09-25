«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам

Для тех, кто хочет экзотики, но не такой «ползучей», предлагают тропических бабочек. Компания пишет, что занимается разводом и продажей более 8 лет, а доставляют чешуекрылых из Филиппин, Южной Америки, Коста-Рики, Кении. Местные жители собирают куколки и доставляют их самолетом в Россию. В среднем бабочки могут прожить от 7 до 45 дней, а размах их крыльев варьируется от 5 до 30 сантиметров.