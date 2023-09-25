«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сайты объявлений часто поражают своими товарами и услугами. Найти друга тоже не проблема. Не только двуногого, но и четвероногого. Ног может быть и больше.
К примеру, тараканы, креветки и палочники. За 300 рублей предлагают купить таракана-архимандрита. Этот довольно крупный вид — из семьи южноамериканских тараканов. Их ещё называют «Гигантский лесной таракан». Продавец заявлет, что насекомое неприхотливое, хорошо разводится, не имеет неприятного запаха и не кусается.
В объявлениях по Белгороду можно найти и мокриц. Автор объявления пишет, что едят всё, что дашь, и не имеют никакой сложности в содержании. Сам он их держит в обыкновенном ведре с пеньком и сбрызгивает водой. Довольно необычные и своеобразные питомцы.
В общем, прикольные питомцы, порой забывал про них дней на 10 — и ничего, все живы. Цена за 100 штук — 190 рублей.
Пользователь сайта объявлений
Ярких креветок-неокардина в Белгороде продают только от 10 штук минимум. От 50 до 100 рублей за одну. Членистоногие довольно маленькие — 0.5-1 сантиметр. Расцветки тоже разные — синие и неоново-жёлтые. А вот аннамского палочника отдают либо бесплатно, либо всего за 20 рублей.
Для тех, кто хочет экзотики, но не такой «ползучей», предлагают тропических бабочек. Компания пишет, что занимается разводом и продажей более 8 лет, а доставляют чешуекрылых из Филиппин, Южной Америки, Коста-Рики, Кении. Местные жители собирают куколки и доставляют их самолетом в Россию. В среднем бабочки могут прожить от 7 до 45 дней, а размах их крыльев варьируется от 5 до 30 сантиметров.
Также белгородцы предлагают купить карпов кои. Недавно было размещено объявление о продаже домашней обезьяны за 180 тысяч. Сейчас оно удалено. Видимо, желающий приютить животное нашёлся быстро. Или объявление убрали из-за нарушений.
Ранее Бел.Ру писало, на что обратить внимание при выборе корма для вашей кошки. Животные имеют разный характер, вкусы и предпочтения. Поэтому важно подбирать корм для кошек с учётом их индивидуальных потребностей, чтобы они стали другом. Как собака по кличке Кубик, которая спасла охранника при обстреле Шебекино.