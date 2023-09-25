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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

неожиданных питомцев предлагают завести белгородцам

«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам

25 сентября 2023, 13:05
Фото: 1MI
неожиданных питомцев предлагают завести белгородцам
На сайтах объявлений можно найти необычных питомцев, таких как тараканы-архимандриты, мокрицы, яркие креветки-неокардины, аннамский палочник, тропические бабочки и даже домашних обезьян.

Сайты объявлений часто поражают своими товарами и услугами. Найти друга тоже не проблема. Не только двуногого, но и четвероногого. Ног может быть и больше.

К примеру, тараканы, креветки и палочники. За 300 рублей предлагают купить таракана-архимандрита. Этот довольно крупный вид — из семьи южноамериканских тараканов. Их ещё называют «Гигантский лесной таракан». Продавец заявлет, что насекомое неприхотливое, хорошо разводится, не имеет неприятного запаха и не кусается.

В объявлениях по Белгороду можно найти и мокриц. Автор объявления пишет, что едят всё, что дашь, и не имеют никакой сложности в содержании. Сам он их держит в обыкновенном ведре с пеньком и сбрызгивает водой. Довольно необычные и своеобразные питомцы.

В общем, прикольные питомцы, порой забывал про них дней на 10 — и ничего, все живы. Цена за 100 штук — 190 рублей.
Пользователь сайта объявлений

Ярких креветок-неокардина в Белгороде продают только от 10 штук минимум. От 50 до 100 рублей за одну. Членистоногие довольно маленькие — 0.5-1 сантиметр. Расцветки тоже разные — синие и неоново-жёлтые. А вот аннамского палочника отдают либо бесплатно, либо всего за 20 рублей.

«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
Фото: Сайты объявлений Авито, Юла

Для тех, кто хочет экзотики, но не такой «ползучей», предлагают тропических бабочек. Компания пишет, что занимается разводом и продажей более 8 лет, а доставляют чешуекрылых из Филиппин, Южной Америки, Коста-Рики, Кении. Местные жители собирают куколки и доставляют их самолетом в Россию. В среднем бабочки могут прожить от 7 до 45 дней, а размах их крыльев варьируется от 5 до 30 сантиметров.

Также белгородцы предлагают купить карпов кои. Недавно было размещено объявление о продаже домашней обезьяны за 180 тысяч. Сейчас оно удалено. Видимо, желающий приютить животное нашёлся быстро. Или объявление убрали из-за нарушений.

Ранее Бел.Ру писало, на что обратить внимание при выборе корма для вашей кошки. Животные имеют разный характер, вкусы и предпочтения. Поэтому важно подбирать корм для кошек с учётом их индивидуальных потребностей, чтобы они стали другом. Как собака по кличке Кубик, которая спасла охранника при обстреле Шебекино.

«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
«Прикольные питомцы» от мокриц до обезьяны: кого предлагают завести белгородцам
Фото: Сайты объявлений Авито, Юла
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#Город#Белгородская область#Эксклюзив#Тараканы#Белгород#Татьяна Лукащева#Бабочки#Объявления#Питомцы#Обезьяна
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