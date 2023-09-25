Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Галина Панасенко рассказала, что в грибах содержится растительный белок, клетчатка, железо, фосфор и калий. Однако содержание растительного белка в этом продукте не позволяет восполнить его необходимую норму в организме человека полностью. Чтобы получить дневную норму, поделилась диетолог, нужно съесть «тонну» грибов. Специалист пояснила, что грибы лучше не употреблять в больших количествах, а использовать для разнообразия питания, дополнительного и отдельного блюда. Как и бобовые. Также «лесное мясо» будет полезно добавить в своё меню тем, кто придерживается диетического питания, в том числе и диабетикам.
Грибы — трудноперевариваемый и сложно усваиваемый продукт для человека из-за содержания хитина и большего количества клетчатки. Елена Панасенко предупредила, что от их употребления в пищу стоит отказаться в первую очередь детям, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и довольно старшего возраста. Опасность состоит и в том, что грибы представляют собой естественную «губку», которая впитывает в себя абсолютно всё. Опасные токсичные вещества и соединения не являются исключением. Поэтому не рекомендуется собирать и старые грибы. В них чаще всего содержится большая концентрация подобных веществ.
Нельзя собирать грибы, которые растут недалеко от трассы и в плохо знакомых местах. Это опасно. Ещё многие люди, считая себя грибниками, идут в лес, но имеют представление об их внешнем виде и съедобности только по картинкам или статьям из интернета. Так нельзя. Подобное занятие очень старое, поэтому основные знания на самом деле передавались от стариков. Лучше обратиться к сведущим людям.
Елена Панасенко, главный внештатный диетолог минздрава региона, спортивный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Врач добавила, что от отравления грибами за год в больницы поступает до 10 тысяч человек по России. Одна тысяча людей в среднем обязательно при этом не выживает. Подобное происходит не только от сбора «не тех» разновидностей, но и от неправильного хранения и приготовления. Основным способом термообработки Елена Панасенко назвала «три слива». Т.е. после первого закипания необходимо слить воду, поставить вариться грибы заново и повторить процедуру снова. После — можно даже обжарить. Правильным методом специалист назвала и замачивание в соли, которым на самом деле многие пользуются.
Никогда нельзя срезать гриб, если имеется хотя бы малейшее сомнение. Не знаешь — не бери. Сомневаешься — тоже. Бросить лук к ним во время приготовления не является стопроцентным способом. Он не всегда спасёт. Ни в коем случае нельзя пробовать грибы во время сбора. Вообще употреблять сырыми.
Елена Панасенко, главный внештатный диетолог минздрава региона, спортивный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Отравление грибами не проявляется сразу. Должно пройти 1-2 часа. Основными признаками будут считаться признаки типичного отравления: липкий пот, диарея, тошнота и рвота. Они настигают человека врасплох. Критически плохо стать может достаточно быстро, а не начаться с ощущения лёгкого недомогания. Скорая помощь в некоторых случаях не успеет приехать. Также отравление может вызвать судороги и ослабление сердечной деятельности. Как пояснила Елена Панасенко, после попадания грибов в организм, всё, что в них содержится, молниеносно попадает в кровь и разносится сосудами по организму. Также врач добавила, что отразиться большое содержание токсинов или ядовитых веществ может не только на желудочно-кишечном тракте, а на всех системах организма. Например, на нервной.
«Охота» за грибами в принципе довольно опасное и рискованное занятие. Для белгородцев причина заключается не только в неспокойной обстановке или вероятности наступить на взрывоопасное устройство. Обитающие в лесах животные тоже составляют весомую угрозу. Главный внештатный диетолог минздрава региона рассказала о недавнем случае, произошедшем с двумя российскими грибниками. Муж и жена пошли за грибами, встретили медведя — медведь ушёл, а грибники остались. Довольно часто поступают сообщения о том, что на людей нападают кабаны или кусают змеи. В заключение Елена Панасенко ещё раз предупредила об огромном риске при сборе незнакомых и мало знакомых грибов. Это главное и основное правило. Но многие о нём часто забывают или пренебрегают им.
Ранее редакция Бел.Ру собрала информацию о том, какие грибы можно собирать и где находятся самые «урожайные» места для грибной охоты в Белгородской области. Также предупредили о том, чего делать не стоит, и о рекомендациях Роспотребнадзора. Там же можно найти алгоритм действий, если вы заблудились в лесу.