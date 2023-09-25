Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев

«Охота» за грибами в принципе довольно опасное и рискованное занятие. Для белгородцев причина заключается не только в неспокойной обстановке или вероятности наступить на взрывоопасное устройство. Обитающие в лесах животные тоже составляют весомую угрозу. Главный внештатный диетолог минздрава региона рассказала о недавнем случае, произошедшем с двумя российскими грибниками. Муж и жена пошли за грибами, встретили медведя — медведь ушёл, а грибники остались. Довольно часто поступают сообщения о том, что на людей нападают кабаны или кусают змеи. В заключение Елена Панасенко ещё раз предупредила об огромном риске при сборе незнакомых и мало знакомых грибов. Это главное и основное правило. Но многие о нём часто забывают или пренебрегают им.