Подрывателю гранаты во дворе дома в Белгороде вынесли приговор

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:36
Происшествие случилось в апреле 2023 года в одном из частных домов на улице Серафимовича в Белгороде. 27-летний преступник пил в гостях с 32-летним знакомым в компании 51-летней хозяйки дома. Они поссорились, и самый молодой участник застолья решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он принёс её во двор и подорвал. Мужчина 32 лет погиб на месте, виновник происшествия с женщиной попали в больницу.
Подрывателя признали виновным в убийстве и покушении на убийство, а также незаконной покупке, хранении и ношении взрывного устройства. В общей сложности ему «светит» 12 лет тюрьмы в колонии строгого режима.
Напомним, убийство произошло 18 апреля. Жизни пострадавшей из-за взрыва гранаты женщины ничего не угрожает. Происшествие комментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, жители дома вели асоциальный образ жизни.