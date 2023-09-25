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Подрывателю гранаты во дворе дома в Белгороде вынесли приговор

Подрывателю гранаты во дворе дома в Белгороде вынесли приговор

25 сентября 2023, 16:11
Фото: 1MI
С помощью гранаты осуждённый пытался решить конфликт с собутыльниками. После взрыва один человек погиб, двое оказались в больнице. Спустя четыре месяца суд вынес приговор по этому делу, сообщает СУ СКР по Белгородской области.

Происшествие случилось в апреле 2023 года в одном из частных домов на улице Серафимовича в Белгороде. 27-летний преступник пил в гостях с 32-летним знакомым в компании 51-летней хозяйки дома. Они поссорились, и самый молодой участник застолья решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он принёс её во двор и подорвал. Мужчина 32 лет погиб на месте, виновник происшествия с женщиной попали в больницу.

Подрывателя признали виновным в убийстве и покушении на убийство, а также незаконной покупке, хранении и ношении взрывного устройства. В общей сложности ему «светит» 12 лет тюрьмы в колонии строгого режима.

Напомним, убийство произошло 18 апреля. Жизни пострадавшей из-за взрыва гранаты женщины ничего не угрожает. Происшествие комментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, жители дома вели асоциальный образ жизни.

Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
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#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Покушение на убийство#Белгород#Граната#Милена Фишер
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