Подрывателю гранаты во дворе дома в Белгороде вынесли приговор

Происшествие случилось в апреле 2023 года в одном из частных домов на улице Серафимовича в Белгороде. 27-летний преступник пил в гостях с 32-летним знакомым в компании 51-летней хозяйки дома. Они поссорились, и самый молодой участник застолья решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он принёс её во двор и подорвал. Мужчина 32 лет погиб на месте, виновник происшествия с женщиной попали в больницу.