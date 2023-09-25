Подросток-курьер помог обмануть пожилых белгородцев на 1,3 млн рублей

В серийном мошенничестве в Белгородской области подозревают 17-летнего подростка, который участвовал в преступлениях в качестве курьера. Его подельники обзванивали пенсионеров и сообщали им о случившемся ДТП, в которых якобы виновны их родственники. Мошенники требовали с пожилых граждан деньги за невозбуждение уголовных дел.