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Подросток-курьер помог обмануть пожилых белгородцев на 1,3 млн рублей

Подросток-курьер помог обмануть пожилых белгородцев на 1,3 млн рублей

25 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Забирать деньги у обманутых мошенниками пенсионеров помогал 17-летний подросток. Он переводил деньги на счета злоумышленников, сообщили в региональном УМВД.

В серийном мошенничестве в Белгородской области подозревают 17-летнего подростка, который участвовал в преступлениях в качестве курьера. Его подельники обзванивали пенсионеров и сообщали им о случившемся ДТП, в которых якобы виновны их родственники. Мошенники требовали с пожилых граждан деньги за невозбуждение уголовных дел.

Забирать у пенсионеров деньги помогал 17-летний подросток, затем он переводил полученные средства на счета работодателей. Часть полученной суммы подросток оставлял себе.

Жертвами мошенников стали пенсионеры из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также из Новооскольского округа. Всего белгородцы передали злоумышленникам 1 млн 320 тыс. рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествий, а также проверяют причастность подростка к другим преступлениям.

Напомним, что жертвой мошенников ранее также стала жительница Старого Оскола. Она передала мошенникам 350 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Мошенничество#Пенсионер#Мошенник#Подросток#Курьер#Белгород#Кража денег#Александра Склярова
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