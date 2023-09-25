Подросток-курьер помог обмануть пожилых белгородцев на 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В серийном мошенничестве в Белгородской области подозревают 17-летнего подростка, который участвовал в преступлениях в качестве курьера. Его подельники обзванивали пенсионеров и сообщали им о случившемся ДТП, в которых якобы виновны их родственники. Мошенники требовали с пожилых граждан деньги за невозбуждение уголовных дел.
Забирать у пенсионеров деньги помогал 17-летний подросток, затем он переводил полученные средства на счета работодателей. Часть полученной суммы подросток оставлял себе.
Жертвами мошенников стали пенсионеры из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также из Новооскольского округа. Всего белгородцы передали злоумышленникам 1 млн 320 тыс. рублей.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествий, а также проверяют причастность подростка к другим преступлениям.
Напомним, что жертвой мошенников ранее также стала жительница Старого Оскола. Она передала мошенникам 350 тыс. рублей.