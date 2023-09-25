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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Сгоревший автобус

Под Белгородом вспыхнул пассажирский автобус

25 сентября 2023, 14:31
Фото: «Фонарь»
Сгоревший автобус
Сгоревший автобус заметили подписчики «Фонаря». В Сети появились фото и видео с места происшествия.
Сюжет
Пожар

Сегодня, 25 сентября, в Яковлевском городском округе загорелся автобус. Возгорание произошло недалеко от мемориала. На месте работали пожарные бригады.

Очевидцы произошедшего опубликовали в Сети фотографии и видео. Подписчики «Авто Белгород» сообщили, что пожарные ехали на место около 15 минут.

Напомним, что 21 сентября ДТП случилось в Старом Осколе. Водитель Datsun не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault. В аварии пострадали водитель и пассажир Renault, а также две 16-летние пассажирки Datsun.

В Белгородском районе случилась авария: водитель Kia не уступила дорогу питбайку под управлением 14-летней девушки, из-за чего 14-летний пассажир питбайка пострадал.

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#Белгородская область#Пожар#Автобус#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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