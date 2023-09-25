Отопление, мусор и капремонт: что Гладков обсуждал с новым врио замгубернатора

Обсуждался вопрос развития в регионе системного планирования работы с твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами (ТКО и ТБО). По словам губернатора, уже готов проект новой стратегии, но ситуация с мусорными полигонами остаётся сложной. Пик обращений белгородцев по поводу мусора за последние две недели снизился. В Белгороде, в частности, добавили дежурные автомобили. Также в регионе ведутся работы по обустройству перегрузочной площадки.