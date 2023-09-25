Отопление, мусор и капремонт: что Гладков обсуждал с новым врио замгубернатора

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о рабочей встрече с врио замгубернатора по ЖКХ Сергеем Довгалюком. Глава региона обсудил с подчинённым вопросы, касающиеся капремонта, мусора и начала отопительного сезона.
В планах — подготовить технику к зимнему периоду. В течение нескольких лет в регионе потратили порядка 2 млрд рублей на обновление автопарка коммунальщиков. Тем не менее решить вопрос с обеспеченностью техникой не удалось. Гладков считает, что необходимо зимой привлекать к работе механизаторов сельхозпроизводства.
Обсуждался вопрос развития в регионе системного планирования работы с твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами (ТКО и ТБО). По словам губернатора, уже готов проект новой стратегии, но ситуация с мусорными полигонами остаётся сложной. Пик обращений белгородцев по поводу мусора за последние две недели снизился. В Белгороде, в частности, добавили дежурные автомобили. Также в регионе ведутся работы по обустройству перегрузочной площадки.
Кроме того, необходимо разобраться с капремонтом. Как сообщил губернатор, разработан график с особо проблемными домами, которые в дальнейшем придётся проверять. Также появился отдельный чат для общения с жителями домов. Планируется усилить работу с общественной приёмкой.
Ещё среди обсуждаемых вопросов было восстановление пострадавших из-за обстрелов домов, реализация программ по обеспечению белгородцев водой и расселению из аварийного жилья.
Сергей Довгалюк окончил Воронежский Военный институт радиоэлектроники. служил до 2009 года, уволился в запас в звании подполковника. Ранее работал в Иркутской области. Там он занимал должность зампредседателя правительства, а спустя время стал замгубернатора. В Белгородскую область переехал в конце августа.