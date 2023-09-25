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Вячеслав Гладков

Отопление, мусор и капремонт: что Гладков обсуждал с новым врио замгубернатора

25 сентября 2023, 13:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Белгородский губернатор Гладков провёл встречу с Довгалюком

Глава региона обсудил со своим заместителем вопросы, касающиеся начала отопительного сезона, планирование работы с ТКО и ТБО. Гладков также поручил Сергею Довгалюку усилить контроль за качеством проводимого капремонта. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.
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ЖКХ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о рабочей встрече с врио замгубернатора по ЖКХ Сергеем Довгалюком. Глава региона обсудил с подчинённым вопросы, касающиеся капремонта, мусора и начала отопительного сезона.

В планах — подготовить технику к зимнему периоду. В течение нескольких лет в регионе потратили порядка 2 млрд рублей на обновление автопарка коммунальщиков. Тем не менее решить вопрос с обеспеченностью техникой не удалось. Гладков считает, что необходимо зимой привлекать к работе механизаторов сельхозпроизводства.

Обсуждался вопрос развития в регионе системного планирования работы с твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами (ТКО и ТБО). По словам губернатора, уже готов проект новой стратегии, но ситуация с мусорными полигонами остаётся сложной. Пик обращений белгородцев по поводу мусора за последние две недели снизился. В Белгороде, в частности, добавили дежурные автомобили. Также в регионе ведутся работы по обустройству перегрузочной площадки.

Кроме того, необходимо разобраться с капремонтом. Как сообщил губернатор, разработан график с особо проблемными домами, которые в дальнейшем придётся проверять. Также появился отдельный чат для общения с жителями домов. Планируется усилить работу с общественной приёмкой.

Ещё среди обсуждаемых вопросов было восстановление пострадавших из-за обстрелов домов, реализация программ по обеспечению белгородцев водой и расселению из аварийного жилья.

Сергей Довгалюк окончил Воронежский Военный институт радиоэлектроники. служил до 2009 года, уволился в запас в звании подполковника. Ранее работал в Иркутской области. Там он занимал должность зампредседателя правительства, а спустя время стал замгубернатора. В Белгородскую область переехал в конце августа.

Иркутский чиновник Довгалюк не подтвердил переход в белгородское правительство
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