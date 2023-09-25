Открытие сезона в белгородской драме началось с «Поминальной молитвы»

Ранее сообщалось о том, что реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей. Объект не ремонтировался в течение 20 лет. Проект хотели включить в федеральную программу и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов.