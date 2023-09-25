Открытие сезона в белгородской драме началось с «Поминальной молитвы»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Белгороде состоялось открытие 88-го театрального сезона. В связи с этим в драмтеатре им. Щепкина прошла премьера спектакля «Поминальная молитва» (12+) по пьесе Григория Горина.
Как сообщили в министерстве культуры региона, областные премии имени Михаила Щепкина вручили артистам Валерии Ерошенко и Роману Рощину. Они получили поощрение за роли в спектакле «Варшавская мелодия» (16+).
Добавим, что спектакль «Поминальная молитва», который открыл текущий сезон, поставил заслуженный деятель искусств Крыма Юрий Маковский.
Ранее сообщалось о том, что реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей. Объект не ремонтировался в течение 20 лет. Проект хотели включить в федеральную программу и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов.