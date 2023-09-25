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Published Сегодня, 09:56

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Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина

Открытие сезона в белгородской драме началось с «Поминальной молитвы»

25 сентября 2023, 09:56
Фото: министерство культуры Белгородской области
Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина

В БГАДТ имени Щепкина в Белгороде открыли новый сезон

В Белгороде в драмтеатре имени Щепкина состоялось открытие 88-го театрального сезона. Отметили его премьерой спектакля «Поминальная молитва» (12+) по пьесе Григория Горина. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

В Белгороде состоялось открытие 88-го театрального сезона. В связи с этим в драмтеатре им. Щепкина прошла премьера спектакля «Поминальная молитва» (12+) по пьесе Григория Горина.

Как сообщили в министерстве культуры региона, областные премии имени Михаила Щепкина вручили артистам Валерии Ерошенко и Роману Рощину. Они получили поощрение за роли в спектакле «Варшавская мелодия» (16+).

Добавим, что спектакль «Поминальная молитва», который открыл текущий сезон, поставил заслуженный деятель искусств Крыма Юрий Маковский.

Ранее сообщалось о том, что реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей. Объект не ремонтировался в течение 20 лет. Проект хотели включить в федеральную программу и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов.

Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина
Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина
Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина
Открытие театрального нового сезона в БГАДТ им. Щепкина
Фото: министерство культуры Белгородской области
Реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей
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