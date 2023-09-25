От куриного пера до удобрения: инновационная разработка ставропольского ученого

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Идея
Максим Тараванов — врач-ординатор (рентгенолог), аспирант кафедры факультетской терапии Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
Интерес к исследованиям у молодого ученого появился с первых дней обучения в университете. «Будучи студентом 1-го курса, Максим попал в лабораторию и сразу начал заниматься научной деятельностью», — вспоминает о первых шагах будущего исследователя кандидат технических наук, заведующий кафедрой Физико-технического факультета СКФУ Андрей Блинов.
Работа над удобрением нового типа началась с поступления заказа от предприятия, расположенного на территории Ставропольского края.
О разработке
Не секрет, что Ставропольский край считается аграрным, и многие предприятия сталкиваются с выработкой различных белоксодержащих отходов, которые не перерабатываются и просто выбрасываются. Максим Тараванов предлагает расщепить эти отходы путем их взаимодействия с водой (метод гидролиза) на полезные аминокислоты, в результате чего получится удобрение для сельскохозяйственных культур.
«Инновационное импортозамещающее удобрение пролонгированного действия создано на основе специальной формы макро- и микроэлементов из белоксодержащих отходов животноводства», — говорит автор проекта.
Таким образом, разработка молодого ученого параллельно решает несколько вопросов: позволяет эффективно применять отходы животноводства, удобрять растения, количество которых в нашей стране составляет порядка 20 тыс., и замещает зарубежные аналоги удобрения.
При чем здесь куриное перо?
По словам ученого, самым сложным в процессе работы был поиск сырья, и в качестве материала исследователь выбрал самое простое — куриное перо, которое и является белоксодержащим отходом животноводства.
Пролонгированное действие — это уникально
Обычно удобрения либо растворяются, либо сразу проникают в почву, из-за чего растения разово получают полезные элементы и больше не подпитываются. Уникальность разработанного молодым ученым удобрения состоит в том, что оно растворяется на протяжении 3-х месяцев, позволяя растениям постепенно насыщаться макро- и микроэлементами, то есть получать длительный благоприятный эффект — пролонгированное действие.
«Данная разработка может помочь как огородникам в повышении урожайности, так и крупным аграрным комплексам для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур», — говорит Максим о пользе своего удобрения.
Поддержка
В настоящий момент со стороны государства активно развивается поддержка научно-исследовательской деятельности. Так, Максим принял участие в конкурсе «Студенческий стартап» и стал его победителем, благодаря чему и реализует свой проект по удобрению пролонгированного действия.
Что на практике?
На сегодняшний день разработка находится на этапе полевых испытаний: уже есть способ получения данных удобрений, проведена их оптимизация и исследование в лабораторных условиях на сельскохозяйственных культурах. Результат испытаний показал высокую эффективность удобрений, выраженную в стимуляции роста растений и энергии прорастания культур.
Также на текущем этапе команда молодого ученого взаимодействует с предприятиями, которые в дальнейшем будут испытывать данное удобрение на полевых условиях.
Где родился, там и пригодился
«Я занимаюсь исследованиями для того, чтобы поддержать развитие своего региона. И чтобы оставить какой-то след в обществе после себя», — делится молодой ученый Максим Тараванов.
Мотивация ученого вызывает гордость и уважение, а также подтверждает, что в регионах России множество молодых перспективных исследователей, готовых трудиться на пользу своей родины, предлагая новые разработки для решения важных проблем.