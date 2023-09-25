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Published Сегодня, 13:50

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Санаторий

Осенние туры в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО

25 сентября 2023, 13:50
Фото: 1MI
Санаторий
Тур выходного в регион обойдётся в 11,7 тыс. рублей. Дешевле только в Курской области. Данные опубликовал портал Санатории-России.рф.
Сюжет
Отдых

Белгородская область вошла в топ-3 регионов ЦФО, где осенний тур выходного дня будет наиболее доступным. Отдых в регионе обойдётся в 11,7 тыс. рублей за двое суток. Дешевле только в Курской области — 11,2 тыс. рублей.

Также в число лидеров вошла Орловская область, где отдых в течение двух суток обойдётся в 12,3 тыс. рублей. Рейтинг составлялся по данным средней стоимости путёвки по программе «Тур выходного дня». Для анализа использовали цену стандартного номера на двоих человек за двое суток в выходные дни.

Ранее Белгородскую область посчитали перспективной для развития санаторно-курортной отрасли. Среди субъектов РФ регион занял 26-ю строчку. Чуть лучше был результат у Воронежской области — 25-е место.

Белгородскую область посчитали перспективной для развития санаторно-курортной отрасли
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#Белгородская область#Выходные#Отдых#Тур#Санаторий#Белгород#Наталья Корявых
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