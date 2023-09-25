Осенние туры в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Белгородская область вошла в топ-3 регионов ЦФО, где осенний тур выходного дня будет наиболее доступным. Отдых в регионе обойдётся в 11,7 тыс. рублей за двое суток. Дешевле только в Курской области — 11,2 тыс. рублей.
Также в число лидеров вошла Орловская область, где отдых в течение двух суток обойдётся в 12,3 тыс. рублей. Рейтинг составлялся по данным средней стоимости путёвки по программе «Тур выходного дня». Для анализа использовали цену стандартного номера на двоих человек за двое суток в выходные дни.
Ранее Белгородскую область посчитали перспективной для развития санаторно-курортной отрасли. Среди субъектов РФ регион занял 26-ю строчку. Чуть лучше был результат у Воронежской области — 25-е место.