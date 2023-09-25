Осенние туры в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО

Также в число лидеров вошла Орловская область, где отдых в течение двух суток обойдётся в 12,3 тыс. рублей. Рейтинг составлялся по данным средней стоимости путёвки по программе «Тур выходного дня». Для анализа использовали цену стандартного номера на двоих человек за двое суток в выходные дни.