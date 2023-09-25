Несколько домов пострадали от атаки БПЛА в соседнем с Белгородской областью регионе

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Утром 25 сентября над Курской областью заметили несколько беспилотников. В Центральном округе столицы беспилотники уничтожили с помощью системы ПВО.
В результате падения разрушения зафиксировали в нескольких частных домах. Повреждения получили крыша административного здания, а в многоквартирном доме выбило окна.
Ещё один беспилотник упал в Курском районе, из-за чего в частном доме оказались выбиты окна. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь жителям в восстановлении повреждённых зданий. Об этом сообщили «Курские известия».