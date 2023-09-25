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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Беспилотник

Несколько домов пострадали от атаки БПЛА в соседнем с Белгородской областью регионе

25 сентября 2023, 06:25
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотники ВСУ атаковали Курск

Пострадавших нет, однако есть разрушения. Подробности сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора области Романа Старовойта.

Утром 25 сентября над Курской областью заметили несколько беспилотников. В Центральном округе столицы беспилотники уничтожили с помощью системы ПВО.

В результате падения разрушения зафиксировали в нескольких частных домах. Повреждения получили крыша административного здания, а в многоквартирном доме выбило окна.

Ещё один беспилотник упал в Курском районе, из-за чего в частном доме оказались выбиты окна. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь жителям в восстановлении повреждённых зданий. Об этом сообщили «Курские известия».

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Роман Старовойт#Приграничье#СВО#Разрушения#Александра Склярова
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