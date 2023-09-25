Не копаюсь в мозгах: белгородцам за деньги готовы помочь «друг на час» и «белый маг»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Оказывается, на сайте объявлений белгородцы могут встретить не только предложения о продаже бизнес-центров, домов на колёсах и о поздравлении «от весёлых туземцев». Поиск информации о людях и авто, приворот и отворот, друг на час, психолог, собеседник, «свой человек», белый маг. Такие объявления в Белгороде совсем не единичны. Пока непонятно, кто больше страдает от одиночества — белгородцы или сами «специалисты»?
К примеру, одна из «собеседников» обещает: после нашей беседы увидишь, как тебе стало легче, и твоя жизнь улучшится. Поделиться переживаниями, впечатлениями или получить поддержку обойдётся в одну-пять тысяч рублей. Исключительно по расписанию: с 9:00 до 18:00 — аудио и видео формат, с 18:00 до 22:00 часов — аудио. А вот с 22:00 до 23:00 обратиться за услугами можно только по предварительной записи и в аудио формате.
Есть «специалист» и по нескольким направлениям. Психолог, друг на час и собеседник. Указано, что всё бесплатно. Выслушивать и помогать в сложной ситуации будут онлайн, через сообщения. Как делится автор объявления, специальным образованием он не обладает, но зато имеет жизненный опыт и знания священных писаний.
С некоторыми поучаствовать в беседе можно и за 500 рублей в Telegram. А кто-то работает только с женщинами. Девушка пишет, что свои услуги предлагает, потому что многие чувствуют себя одинокими, даже когда вокруг много людей; потому что бывают ситуации, когда невозможно поделиться переживаниями с кем-то ещё или просто трудно завести друга. «Не копаюсь в мозгах, не лезу в душу», - пишет автор.
Также белгородцам свои услуги предлагает местный киберсыщик. Как сам заверяет, поможет в поиске информации о людях, автомобилях. Обещает найти любую информацию по минимальным данным, узнать имя, проверить открытые источники и удалить нежелательную информацию и др.
«Напиши мне в лс или сохрани объявление, рано или поздно моя услуга тебе поможет… как помогла сотням других людей по всей стране, » — призывает он.
Нашёлся в Белгороде и потомственный белый маг, который якобы учился у победителя «Битвы экстрасенсов» и посещал «места силы». Поэтому за свою жизнь кудесник побывал и китайским монахом, послушником в Индии, а также был в Израиле и Турции. Маг уверяет, что разместил объявление не ради денег, а исключительно ради помощи людям. Однако услуга всё-таки не бесплатная. На странице даже имеются комментарии обращавшихся к нему. Часть клиентов уверяет, что им была оказана полезная и качественная услуга. А кто-то оказался совсем недовольным подобным качеством: «Он мне сказал, что у меня будет один ребёнок, хотя у меня их уже три».
Ранее редакция Бел.Ру изучила рынок тарологов в Белгороде, узнала, когда в России начался спрос на магию и как это сочетается с технологическим прогрессом в современном мире. В большинстве объявлений белгородцам предлагают не только услуги таролога, но и дополнительные ритуалы.