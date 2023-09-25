Не копаюсь в мозгах: белгородцам за деньги готовы помочь «друг на час» и «белый маг»

Нашёлся в Белгороде и потомственный белый маг, который якобы учился у победителя «Битвы экстрасенсов» и посещал «места силы». Поэтому за свою жизнь кудесник побывал и китайским монахом, послушником в Индии, а также был в Израиле и Турции. Маг уверяет, что разместил объявление не ради денег, а исключительно ради помощи людям. Однако услуга всё-таки не бесплатная. На странице даже имеются комментарии обращавшихся к нему. Часть клиентов уверяет, что им была оказана полезная и качественная услуга. А кто-то оказался совсем недовольным подобным качеством: «Он мне сказал, что у меня будет один ребёнок, хотя у меня их уже три».