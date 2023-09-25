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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Белгородка получила множественные ранения во время обстрела Шебекино

Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли

25 сентября 2023, 16:40
Фото: Bel.ru

Белгородка получила множественные ранения во время обстрела Шебекино

Под атаку ВСУ попало одно из промышленных предприятий Шебекино. Известно минимум о трёх прилётах и одной пострадавшей. Подробности рассказал губернатор Белгородской области.
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СВО

Вечером 25 сентября Шебекино вновь попало под сильный обстрел со стороны Украины. Около 18:41 местные жители начали получать уведомления об опасности с просьбой спуститься в укрытия от РСЧС.

Как оказалось, без последствий не обошлось. Основной удар пришёлся на территорию одного из промышленных предприятий города. Сильно пострадала сотрудница завода: у неё множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригада медиков доставила женщину в ЦРБ, сейчас ей оказывают помощь.

Также повреждены несколько цехов. Все службы уже на месте.

Напомним, сегодня Шебекино уже обстреливали. И, к сожалению, это не первая пострадавшая. Днём другая местная жительница во время поездки на автомобиле получила лёгкую контузию, но от госпитализации отказалась.

Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцев
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#Происшествия#Шебекино#Пострадавший#Белгород#Ранения#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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