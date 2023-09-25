Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли

Как оказалось, без последствий не обошлось. Основной удар пришёлся на территорию одного из промышленных предприятий города. Сильно пострадала сотрудница завода: у неё множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригада медиков доставила женщину в ЦРБ, сейчас ей оказывают помощь.