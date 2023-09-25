Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Вечером 25 сентября Шебекино вновь попало под сильный обстрел со стороны Украины. Около 18:41 местные жители начали получать уведомления об опасности с просьбой спуститься в укрытия от РСЧС.
Как оказалось, без последствий не обошлось. Основной удар пришёлся на территорию одного из промышленных предприятий города. Сильно пострадала сотрудница завода: у неё множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригада медиков доставила женщину в ЦРБ, сейчас ей оказывают помощь.
Также повреждены несколько цехов. Все службы уже на месте.
Напомним, сегодня Шебекино уже обстреливали. И, к сожалению, это не первая пострадавшая. Днём другая местная жительница во время поездки на автомобиле получила лёгкую контузию, но от госпитализации отказалась.