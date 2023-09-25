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Компания «БАС» интегрирует беспилотные системы в регионах страны

Компания «БАС» интегрирует беспилотные системы в регионах страны

25 сентября 2023, 08:49
Фото: Университет Иннополис
Компания «Беспилотные авиационные системы» («БАС») занимается интеграцией в воздушное пространство России беспилотных технологий. В сентябре на международном форуме Kazan Digital Week оператор подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Иннополис и ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане.

На церемонии подписания присутствовал заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов. Компания ООО «БАС» создана ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Она работает над тем, чтобы беспилотные технологии нашли повсеместное применение в бизнесе и социальной сфере в регионах, пишет inkazan.ru.

«Это не только разработка, производство и подготовка кадров. Это еще и эффективное применение беспилотников», — заявил гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко.

По его словам, наработки Иннополиса нашли применение в практических сценариях использования БАС в Татарстане. Далее они будут совершенствоваться и распространяться на другие регионы, где возрастает спрос на применение беспилотников. Сейчас рынку нужны перспективные и проверенные решения, а у Иннополиса есть очень интересные разработки, которые уже готовы к промышленному внедрению. Подписание соглашения — это возможность вывести эти решения в производство, а затем на федеральный уровень.

Эксперты ООО «БАС», Университета Иннополис и ОЭЗ «Иоонополис» в Татарстане будут вместе отбирать, оценивать и разрабатывать новейшие технологии для производства компонентов беспилотников, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры БАС. Конечная цель этого совместного проекта — это достижение технологического суверенитета России в сфере беспилотной авиации.

«Беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики», — заявил руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Он отметил, что ОЭЗ «Иннополис» создавалась как развитая экосистема с большими ресурсами для развития проектов любой сложности, в том числе в сфере беспилотной авиации. Поэтому здесь есть нужный опыт.

Искандер Бариев, замдиректора Университета Иннополис, на территории которого уже работает Центр беспилотных технологий, отметил, что определенные модели беспилотников уже вышли в серийное производство. Сотрудники центра разрабатывают летательные беспилотники, а также наземные и подводные. В партнёрстве с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые проанализируют рынок, разработают образовательные программы, нормативно-правовую и нормативно-техническую базу.

В Казани также состоялась встреча представителей компании ООО «БАС» с руководством Республики Татарстан, на которой обсудили вопросы применения беспилотников флота этой компании на территории региона и создание регионального центра ООО «БАС».

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