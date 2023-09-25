Компания «БАС» интегрирует беспилотные системы в регионах страны

По его словам, наработки Иннополиса нашли применение в практических сценариях использования БАС в Татарстане. Далее они будут совершенствоваться и распространяться на другие регионы, где возрастает спрос на применение беспилотников. Сейчас рынку нужны перспективные и проверенные решения, а у Иннополиса есть очень интересные разработки, которые уже готовы к промышленному внедрению. Подписание соглашения — это возможность вывести эти решения в производство, а затем на федеральный уровень.