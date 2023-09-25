Гладков рассказал о капитальном ремонте белгородских дорог за федеральные средства

Так, дорогу в Борисовском районе Бессоновка — Солохи — Стригуны уже отремонтировали. В рамках работ, к которым подрядчик приступил в конце июля, дорогу расширили до восьми метров на поворотах. Также установили дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку, выровняли обочину гейдером и укрепили щебнем.