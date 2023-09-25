Гладков рассказал о капитальном ремонте белгородских дорог за федеральные средства

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Благодаря решению президента России Владимира Путина, Белгородской области дополнительно выделили 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. Работы за выделенные средства выполнят уже в этом году.
Так, дорогу в Борисовском районе Бессоновка — Солохи — Стригуны уже отремонтировали. В рамках работ, к которым подрядчик приступил в конце июля, дорогу расширили до восьми метров на поворотах. Также установили дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку, выровняли обочину гейдером и укрепили щебнем.
В регионе не забывают и об обновлении пешеходных переходов вблизи школ: дорожники отремонтировали 119 переходов.
Всё это должно позволить обеспечить безопасность наших детей при переходе через дорогу. Ну и, конечно, лишний раз рассказать детям о правилах дорожного движения — обязанность каждого взрослого, не только родителя. Безопасность наших детей — главное, что вообще должно быть в приоритете у каждого взрослого.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего в Белгородской области на пешеходных переходах вблизи школ смонтировали почти 9 тыс. метров пешеходных ограждений, проложили 4 тыс. квадратных метров тротуаров, установили наружное освещение на 14 переходах и обустроили 30 искусственных неровностей. Также появилось 16 новых комплектов светофоров типа Т-7.