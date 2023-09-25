Дмитрий Тебекин купил торговое помещение в Старом Осколе за 21 млн рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Организатором торгов выступил департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга. С молотка ушло нежилое здание площадью 1278,4 «квадрата» и земельный участок под ним площадью 2140 кв. м., по адресу: Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 6а.
Вид торгов — продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества. Договор купли-продажи заключили в 2022 году.
Победителем торгов стал Дмитрий Тебекин. Он внёс задаток в размере 5,3 млн рублей. А сама недвижимость обошлась физлицу в 21,2 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков. Ответчиком по делу выступает фирма из Республики Марий Эл.
Заявление было подано с нарушением, поэтому его оставили без движения. У истца был срок до 8 сентября исправить все недочёты.