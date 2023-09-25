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Дмитрий Тебекин купил торговое помещение в Старом Осколе за 21 млн рублей

Дмитрий Тебекин купил торговое помещение в Старом Осколе за 21 млн рублей

25 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Лот о продаже появился на платформе ГИС «Торги». Договор купли-продажи заключили в 2022 году. Стоимость нежилого здания составила 21 млн рублей.
Сюжет
Суд

Организатором торгов выступил департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга. С молотка ушло нежилое здание площадью 1278,4 «квадрата» и земельный участок под ним площадью 2140 кв. м., по адресу: Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 6а.

Вид торгов — продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества. Договор купли-продажи заключили в 2022 году.

Победителем торгов стал Дмитрий Тебекин. Он внёс задаток в размере 5,3 млн рублей. А сама недвижимость обошлась физлицу в 21,2 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков. Ответчиком по делу выступает фирма из Республики Марий Эл.

Заявление было подано с нарушением, поэтому его оставили без движения. У истца был срок до 8 сентября исправить все недочёты.

Тебекин купил торговую недвижимость в Старом ОсколеТебекин купил торговую недвижимость в Старом Осколе
Тебекин купил торговую недвижимость в Старом Осколе
Фото: Яндекс.Карты (панорама 2016 года)
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#Старый Оскол#Суд#Недвижимость#Эксклюзив#Приватизация#Белгород#Кристина Семенчук#Департамент имущественных и земельных отношений#Белгородский бизнес#Дмитрий Тебекин
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