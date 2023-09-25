Денис Сафин сообщил о мерах «Уральской Стали» по борьбе с оттоком жителей Новотроицка

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Целью крупнейшего работодателя Оренбургской области и градообразующего предприятия Новотроицка — «Уральской Стали» — является не только обеспечение надлежащих условий работы на производстве, но и формирование в городе комфортной среды, подходящей для проведения досуга и способствующей самореализации местных жителей. Социальные инвестиции комбината направлены на сокращение оттока молодежи из Новотроицка, который отмечается здесь в течение ряда десятилетий, пишет mk.ru.
В числе проектов модернизации городской инфраструктуры Новотроицка, успешно реализованных комбинатом, — строительство ледового дворца, ремонт зданий школ и детсадов, а также Дворца культуры, спортплощадок и учреждений сферы здравоохранения.
Кроме того, Денис Сафин при участии городской администрации инициировал разработку мастер-плана Новотроицка, многие аспекты которого авторы намерены обсудить и согласовать с горожанами.
По словам генерального директора «Уральской Стали», предприятие активно инвестирует в модернизацию производства — в ближайшее время на комбинате заработают два новых цеха. Таким образом, около двух тысяч граждан будут обеспечены рабочими местами. На предприятии особое внимание уделяется развитию корпоративной культуры и совершенствованию бизнес-процессов на уровне ведущих российских металлургических предприятий.
Чтобы такие масштабные планы были успешно реализованы, необходимы кадровые ресурсы. По этой причине в число главных задач компании входит сокращение оттока населения из Новотроицка. Для этого создается «новая эстетика» — не только на комбинате, но и в самом городе. «Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жилье для сотрудников», — добавил Денис Сафин.
По решению главы «Уральской Стали», в течение 2023 года сотрудникам десятитысячного металлургического предприятия два раза поднимали заработную плату. В августе работникам сообщили о новой системе индексации, в результате применения которой средний размер зарплаты на комбинате вырос примерно до 80 тысяч рублей. Это более чем на 30% выше средней зарплаты по области.
В течение многих лет предприятие тесно взаимодействует с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС. Студенты и опытные металлурги реализуют совместные производственные проекты.
Загорский трубный завод (ЗТЗ), расположенный в городе Пересвет Московской области, тоже входит в состав холдинга. Результатом сотрудничества этого предприятия с Сергиево-Посадским колледжем стало создание на базе образовательного учреждения Ресурсного центра ЗТЗ. Это дает возможность не только готовить квалифицированные кадры, но и сразу трудоустраивать выпускников благодаря применению механизма целевых договоров.