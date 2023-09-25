Денис Сафин сообщил о мерах «Уральской Стали» по борьбе с оттоком жителей Новотроицка

Чтобы такие масштабные планы были успешно реализованы, необходимы кадровые ресурсы. По этой причине в число главных задач компании входит сокращение оттока населения из Новотроицка. Для этого создается «новая эстетика» — не только на комбинате, но и в самом городе. «Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жилье для сотрудников», — добавил Денис Сафин.